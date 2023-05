Vụ cướp 37 tỷ tiền ảo trên cao tốc: Cựu cán bộ công an kêu oan đã nộp lại 50 triệu được chia

TPO - Trong vụ án cướp ‘tiền ảo’ trên cao tốc, một trong hai bị cáo là cựu cán bộ công an đã kêu oan nhưng đã vận động gia đình nộp lại số tiền bị cáo buộc được chia phần.

Ngày 10/5, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ dàn cảnh để cướp tiền điện tử trên đường cao tốc Dầu Giây - TPHCM gây xôn xao dư luận vào tháng 5/2020.

Trong vụ án này, bị cáo Hồ Ngọc Tài (34 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) bị cáo buộc là chủ mưu cầm đầu và 15 đồng phạm, cùng bị xét xử về tội “Cướp tài sản”.

Tại phiên tòa, trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Hồ Ngọc Tài thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu; đồng thời khai nhận, khi đầu tư Bitcoin, bị cáo và Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, tài xế Grab, bị cáo) quen anh Lê Đức Nguyên (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, bị hại). Tài cho rằng vì nghe anh Nguyên tư vấn nên đã bán hết 1.000 Bitcoin (tiền điện tử), trị giá khoảng 100 tỷ đồng để chuyển sang mua các loại tiền ảo mới nổi như Aureus, Ifans... nhưng thua lỗ hết. Nghĩ anh Nguyên lừa mình, bị cáo Tài đã bàn với cả nhóm lên kế hoạch cướp Bitcoin của anh Nguyên.

Trong vụ án này, có 2 bị cáo nguyên là cán bộ công an gồm Nguyễn Quốc Dũng (43 tuổi, từng công tác tại Phòng cảnh sát hình sự Công an TPHCM) và Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, từng công tác tại Công an phường 5, quận 5, TPHCM).

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn biết việc tham gia đi chặn xe anh Nguyên. Dù là cán bộ công an nhưng bị cáo này vẫn đồng ý đi và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chứng kiến đồng bọn chặn xe, khống chế nạn nhân, sau đó chở cả nhóm về và được chia phần 50 triệu đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn đã tác động gia đình tự nguyện nộp lại 50 triệu đồng để bồi thường cho bị hại. Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Tuấn đã khai nhận hành vi của mình nhưng khi nhận được kết luận điều tra thì cựu công an này lại kêu oan.

Theo nội dung cáo trạng đại diện Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa, bị cáo Tài và bị cáo Hoàng đã rủ rê, lôi kéo 14 người (đang là bị cáo trong vụ án này) lập kế hoạch uy hiếp, đe dọa và chiếm đoạt tiền điện tử của anh Nguyên.

Ngày 17/5/2020, tại khu vực đầu đường cao tốc Dầu Giây - TPHCM, Tài và Hoàng cùng đồng bọn sử dụng ô tô tạo ra vụ va chạm, chặn ô tô của anh Nguyên lại uy hiếp, đe dọa anh Nguyên và vợ con để chiếm đoạt số tiền điện tử là 2.030.712.345 TRX, 19.33 triệu BTT và 0.158 BTC, tương đương 168 Bitcoin (khoảng 37 tỷ đồng).

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra đến hết ngày 16/5 do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa.