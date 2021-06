Hai cựu công an lên kịch bản, hoa tiêu cho toán cướp tiền ảo trị giá 35 tỷ đồng

TPO - Trong 16 bị can vừa bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đề nghị Viện KSND tối cao truy tố về tội “Cướp tài sản”, có hai bị can là cựu cán bộ công an. Hai bị can này đã hướng dẫn nhóm cướp cách thức dàn cảnh, va chạm ô tô với bị hại để cướp tài sản.

Ngày 10/6, theo nguồn tin của Tiền Phong, trong quá trình điều tra vụ cướp tiền ảo trị giá 35 tỷ đồng trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, CQĐT phát hiện có sự liên quan của một số cán bộ công an ở TPHCM. Sau đó, CQĐT đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn, đều nguyên là cán bộ thuộc các đơn vi nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM. Hai người này cũng đã bị Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân. Cả 2 đều bị điều tra về dấu hiệu tham gia theo dõi, lên kế hoạch, chia sẻ hình ảnh nạn nhân Lê Đức Nguyên cho nhóm cướp. Trước đó, hai cựu công an Dũng và Tuấn cùng một số cán bộ công an khác được băng cướp rủ tham gia để đòi lại tiền bị mất khi trót đầu tư tiền ảo do Lê Đức Nguyên rủ rê. Dũng và Tuấn đã hướng dẫn nhóm bị can cách thức dàn cảnh va chạm ô tô với ông Nguyên trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây rồi bắt cóc gia đình ông này để cướp tiền ảo. Trong vụ cướp này, băng cướp đã lấy đi 105 triệu TRX (Tron), 0,15 BTC (Bitcoin), trên 19 triệu BTT (Bittorent)...trị giá 35 tỷ của doanh nhân Lê Đức Nguyên. Sau vụ cướp, Dũng và Tuấn đã “lĩnh” hàng trăm triệu đồng từ băng cướp. Tuy nhiên, khi vụ việc bị phát giác, cả 2 đã nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả. Theo diễn biến vụ án, đầu năm 2018, nhiều người theo lời rủ rê của ông Lê Đức Nguyên đồng thời chuyển tiền ảo Bitcoin vào ví điện tử của ông này để mua tiền ảo Pincoin. Vài tháng sau, sàn tiền ảo Pincoin bất ngờ bị sập khiến nhà đầu tư bị mất tiền, mất liên lạc với ông Nguyên. Các nhà đầu tư đã tổ chức truy tìm ông Nguyên trong thời gian dài nhưng không có kết quả. Cuối tháng 4/2020, nhóm các nhà đầu tư thuê thám tử đeo bám khi biết tin ông Nguyên có mặt ở TP HCM. Trưa 18/5, theo dấu vết ông Nguyên khi ông này đưa vợ con đi Đà Lạt du lịch, nhóm hơn chục người đã dàn cảnh va chạm xe với xe của ông Nguyên trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây rồi đưa ông Nguyên cùng vợ con lên 2 ô tô khác nhau. Nhóm này dùng súng, kim tiêm dính máu để đe dọa, buộc ông Nguyên khai báo các thông tin của ví điện tử. Sau đó, họ chuyển tiền ảo có giá trị quy đổi 35 tỷ đồng từ ví điện tử của ông Nguyên sang ví của họ. Nhóm người nói trên còn buộc ông Nguyên gọi cho người nhà yêu cầu chuyển 9,5 triệu USD. Tuy nhiên, phát hiện những la hét bất thường qua điện thoại nên người nhà đã không chuyển tiền và kế hoạch bị bại lộ. Tháng 6/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan. Minh Đức