Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Taylor Swift lọt Top 30 nhạc sĩ vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ

Duy Minh

HHTO - Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ trẻ nhất trong top 30 nhạc sĩ đương đại vĩ đại của Mỹ, ghi dấu ấn mạnh mẽ qua sự sáng tạo và ảnh hưởng lâu dài.

Trong công bố ngày 27/04 của The New York Times, Taylor Swift được vinh danh trong danh sách 30 nhạc sĩ vĩ đại nhất tại Mỹ. Đây được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong năm thứ 20 hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Taylor Swift đã vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe từ hội đồng.

Danh sách Top 30 được xây dựng nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp quan trọng trong việc định hình dòng chảy văn hóa và âm nhạc Mỹ. Theo hội đồng chuyên môn, các tên tuổi được lựa chọn phải thể hiện được sự biến chuyển trong tư duy nghệ thuật, tính đa dạng trong sáng tác và sức ảnh hưởng lâu dài vượt ra ngoài khuôn khổ thị trường thương mại.

Taylor Swift đã vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe từ hội đồng gồm 250 nhà phê bình âm nhạc và 6 chuyên gia nghệ thuật hàng đầu. Nữ ca sĩ được ghi nhận nhờ năng lực sáng tác bền bỉ, khả năng dịch chuyển qua nhiều giai đoạn âm nhạc cùng dấu ấn tác giả rõ nét trong các dự án của mình.

Đáng chú ý, Taylor Swift đã chính thức trở thành nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất lịch sử lọt vào danh sách bình chọn này. Giọng ca The Tortured Poets Department là gương mặt trẻ thứ ba trong toàn bộ dàn nghệ sĩ nam và nữ, chỉ đứng sau Bad Bunny và Young Thug. Điều này cho thấy vị thế của Taylor Swift không chỉ đến từ thành tích thương mại, mà còn ở dấu ấn sáng tác đủ để cô góp mặt cùng những tượng đài như Carole King, Dolly Parton hay Mariah Carey.

Trong bài phỏng vấn với The New York Times, Taylor Swift đã có những chia sẻ đầy xúc động về quá trình tạo ra những ca khúc làm nên tên tuổi của mình, đặc biệt là All Too Well. Nữ nghệ sĩ tiết lộ rằng đây là ca khúc khó hoàn thiện nhất nhưng cũng mang lại sự bình yên trong tâm hồn lớn nhất với cô.

Taylor chia sẻ: "Có những bài hát được viết ra từ những mảnh vụn của sự tan vỡ, và All Too Well là minh chứng cho việc nỗi đau có thể được chuyển hóa thành điều gì đó bền vững và có giá trị." Cô cũng nhấn mạnh rằng việc viết nhạc đối với cô không chỉ là công việc, mà là cách cô lưu trữ ký ức và tìm thấy tiếng nói của mình giữa những biến động của cuộc sống.

Sự kiện này không đơn thuần là một bảng xếp hạng âm nhạc thường niên, mà còn là lời khẳng định về giá trị di sản mà Taylor Swift đã để lại cho nền âm nhạc nước Mỹ và làng nhạc thế giới trong hai thập kỷ qua.

hht1480-coverfb.jpg
#Taylor Swift #nhạc sĩ vĩ đại #The New York Times #âm nhạc Mỹ #nghệ sĩ trẻ #đóng góp âm nhạc #thành tựu

