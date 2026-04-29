Taylor Swift lọt Top 30 nhạc sĩ vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ

Trong công bố ngày 27/04 của The New York Times, Taylor Swift được vinh danh trong danh sách 30 nhạc sĩ vĩ đại nhất tại Mỹ. Đây được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong năm thứ 20 hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Taylor Swift đã vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe từ hội đồng.

Danh sách Top 30 được xây dựng nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp quan trọng trong việc định hình dòng chảy văn hóa và âm nhạc Mỹ. Theo hội đồng chuyên môn, các tên tuổi được lựa chọn phải thể hiện được sự biến chuyển trong tư duy nghệ thuật, tính đa dạng trong sáng tác và sức ảnh hưởng lâu dài vượt ra ngoài khuôn khổ thị trường thương mại.

Danh sách Top 30 được xây dựng nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp quan trọng.

Taylor Swift đã vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe từ hội đồng gồm 250 nhà phê bình âm nhạc và 6 chuyên gia nghệ thuật hàng đầu. Nữ ca sĩ được ghi nhận nhờ năng lực sáng tác bền bỉ, khả năng dịch chuyển qua nhiều giai đoạn âm nhạc cùng dấu ấn tác giả rõ nét trong các dự án của mình.

Đáng chú ý, Taylor Swift đã chính thức trở thành nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất lịch sử lọt vào danh sách bình chọn này. Giọng ca The Tortured Poets Department là gương mặt trẻ thứ ba trong toàn bộ dàn nghệ sĩ nam và nữ, chỉ đứng sau Bad Bunny và Young Thug. Điều này cho thấy vị thế của Taylor Swift không chỉ đến từ thành tích thương mại, mà còn ở dấu ấn sáng tác đủ để cô góp mặt cùng những tượng đài như Carole King, Dolly Parton hay Mariah Carey.

Taylor Swift đã chính thức trở thành nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất lịch sử lọt vào danh sách.

Trong bài phỏng vấn với The New York Times, Taylor Swift đã có những chia sẻ đầy xúc động về quá trình tạo ra những ca khúc làm nên tên tuổi của mình, đặc biệt là All Too Well. Nữ nghệ sĩ tiết lộ rằng đây là ca khúc khó hoàn thiện nhất nhưng cũng mang lại sự bình yên trong tâm hồn lớn nhất với cô.

Taylor chia sẻ: "Có những bài hát được viết ra từ những mảnh vụn của sự tan vỡ, và All Too Well là minh chứng cho việc nỗi đau có thể được chuyển hóa thành điều gì đó bền vững và có giá trị." Cô cũng nhấn mạnh rằng việc viết nhạc đối với cô không chỉ là công việc, mà là cách cô lưu trữ ký ức và tìm thấy tiếng nói của mình giữa những biến động của cuộc sống.

Trong bài phỏng vấn với The New York Times, Taylor Swift đã có những chia sẻ đầy xúc động.

Sự kiện này không đơn thuần là một bảng xếp hạng âm nhạc thường niên, mà còn là lời khẳng định về giá trị di sản mà Taylor Swift đã để lại cho nền âm nhạc nước Mỹ và làng nhạc thế giới trong hai thập kỷ qua.