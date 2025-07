Tàu vũ trụ chở cần sa và hài cốt người rơi xuống Thái Bình Dương

TPO - Một khoang tàu do công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ Đức The Exploration Company chế tạo đã rơi xuống Thái Bình Dương làm mất tro cốt và DNA của hơn 166 người đã khuất.

Tàu vũ trụ Nyx do công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ Đức The Exploration Company tạo ra, được phóng vào ngày 23/6 vừa qua từ Căn cứ Không gian Vandenberg trên đỉnh tên lửa Falcon-9 như một phần của nhiệm vụ đi chung (Transporter-14). Chuyến bay này mang theo tro cốt và DNA của hơn 166 người đã khuất do Celestis, công ty du hành vũ trụ tưởng niệm có trụ sở tại Texas, Mỹ, cung cấp.

Trong khi nhiệm vụ đạt được quỹ đạo và tái nhập có kiểm soát, dù hạ cánh của khoang tàu không bung ra trước khi hạ cánh. Điều này khiến khoang tàu Nyx bị rơi ở Thái Bình Dương vào ngày 24/6, khiến toàn bộ hàng hóa của nó bị rơi xuống biển.

Đây là lần đầu tiên The Exploration Company gửi hàng hóa của khách hàng lên vũ trụ, tương đương với khoảng 300 kg hàng hóa. Trong một tuyên bố đăng trên LinkedIn, công ty mô tả chuyến bay là "thành công một phần (thất bại một phần)".

Khoang chứa đã được phóng thành công, cung cấp năng lượng cho các tải trọng trên quỹ đạo, tự ổn định sau khi tách khỏi bệ phóng, quay trở lại và thiết lập lại liên lạc sau khi mất điện. Nhưng sau đó, nó gặp phải sự cố và đã mất liên lạc vài phút trước khi hạ cánh. Nguyên nhân của sự việc đang được điều tra.

Ngoài hài cốt của con người và các tải trọng khác, Nyx còn mang theo cây cần sa và hạt giống. Mục đích là để nghiên cứu tác động của vi trọng lực lên sự nảy mầm và khả năng phục hồi để có cái nhìn sâu sắc về cách sự sống có thể thích nghi và tồn tại trong môi trường Sao Hỏa.

Nhiệm vụ mới nhất này nhằm mục đích thử nghiệm các công nghệ chính và xác minh khả năng vận chuyển hàng hóa của tàu vũ trụ Nyx. Các phiên bản tương lai sẽ đưa tàu vũ trụ đến các điểm đến ở Quỹ đạo Trái đất Thấp (LEO), bao gồm Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) và/hoặc các trạm kế nhiệm. Để đạt được mục đích này, công ty có kế hoạch thực hiện chuyến bay trình diễn đến ISS vào năm 2028, đang chờ sự hỗ trợ từ Cơ quan vũ trụ châu Âu.

Hà Thu