Tàu chở than, dầu của Trung Quốc gặp nạn ngoài khơi vùng Viễn Đông Nga

TPO - Một tàu chở hàng của Trung Quốc đã mắc cạn ngoài khơi đảo Sakhalin (vùng Viễn Đông Nga). Theo báo cáo, con tàu này chở đầy than và dầu nhiên liệu.

"Ngày 9/2, Trung tâm Ứng phó khủng hoảng thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã nhận được thông tin về một tàu chở hàng nước ngoài bị mắc cạn ở phía nam cảng Nevelsk", trích thông báo. "Trên tàu có 20 thành viên thủy thủ đoàn. Không ai trong số họ cần hỗ trợ y tế. Không có sự cố rò rỉ nhiên liệu nào được ghi nhận. Hiện cơ quan chức năng đang lập kế hoạch đưa con tàu trở lại trạng thái nổi".

Theo Thống đốc Sakhalin Valery Limarenko, sự cố xảy ra khi tàu An Yang 2 đang chất than tại cảng. Do cơn bão, thủy thủ đoàn đã mất kiểm soát con tàu, khiến nó bị mắc cạn cách bờ biển khoảng 200 m.

Mặc dù không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với thủy thủ đoàn hoặc dấu hiệu tràn nhiên liệu, nhưng các quan chức địa phương vẫn ban bố cảnh báo về rủi ro môi trường.

Con tàu "bị kẹt ở vùng nước nông có độ sâu từ 70 cm đến 2m", Thống đốc Limarenko nói với hãng tin Izvestia, cho biết thêm rằng gió lớn và sóng cao đã cản trở nỗ lực cứu hộ.

"Hiện tại, lực lượng cứu hộ trên biển và thợ lặn không thể tiếp cận con tàu do có bão lớn. Quyết định dỡ hàng khỏi tàu hoặc đưa tàu ra khỏi bãi cạn sẽ được đưa ra ngay khi điều kiện thời tiết cải thiện".

Các nhà chức trách có kế hoạch triển khai phao chắn để phòng ngừa rò rỉ nhiên liệu.

Toàn bộ thủy thủ đoàn đều là công dân Trung Quốc. Theo các quan chức địa phương, việc liên lạc gặp khó khăn do rào cản ngôn ngữ.

Một sự cố tương tự đã xảy ra vào năm 2021, khi một tàu chở hàng của Trung Quốc bị mắc kẹt ngoài khơi bờ biển thị trấn Kholmsk của Sakhalin.

