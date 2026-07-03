Tất cả đã sẵn sàng cho "đám cưới thế kỷ" của Taylor Swift và Travis Kelce

HHTO - Không khí quanh khu vực nhà thi đấu Madison Square Garden, trung tâm quận Manhattan, New York, đang thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế khi hàng loạt công tác chuẩn bị được triển khai trước hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce.

Theo ghi nhận của The Associated Press và TMZ, công tác hậu cần, lắp đặt thiết bị và đảm bảo an ninh đã bắt đầu trong những ngày đầu tháng 7 nhằm phục vụ chuỗi sự kiện dự kiến diễn ra trong kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ.

Nhiều xe tải chở thiết bị liên tục ra vào khu vực hậu cần của Madison Square Garden.

Theo hình ảnh được các hãng truyền thông ghi nhận tại hiện trường, nhiều xe tải chở thiết bị liên tục ra vào khu vực hậu cần của Madison Square Garden từ ngày 1/7. Công nhân được nhìn thấy đang vận chuyển hệ thống khung sân khấu, thiết bị chiếu sáng cùng một cầu thang màu trắng cỡ lớn vào bên trong nhà thi đấu.

Một số chuyên gia tổ chức sự kiện nhận định đây có thể là một phần của sân khấu hoặc lối đi chính trong buổi lễ. Bên cạnh đó, một tấm thảm được trải thử tại khu vực lối vào VIP cũng nhanh chóng được thu dọn và che chắn, cho thấy công tác chuẩn bị đang được giữ kín.

Việc Madison Square Garden chuyển đổi từ địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao và giải trí sang không gian dành cho một sự kiện riêng cũng nhận được nhiều chú ý. Chỉ ít ngày trước, nhà hát Infosys bên trong khu phức hợp này còn là nơi diễn ra giải US Darts Masters. Hiện toàn bộ khu vực đã được dọn dẹp và cải tạo để phục vụ cho sự kiện sắp tới. Theo thông tin từ chính quyền thành phố New York, nhiều tuyến đường quanh nhà thi đấu Madison Square Garden đã được cấp phép hạn chế giao thông và cấm đỗ xe nhằm hỗ trợ công tác tổ chức cũng như đảm bảo an ninh.

Nhiều tuyến đường quanh Madison Square Garden đã được cấp phép hạn chế giao thông.

Hiện toàn bộ khu vực đã được dọn dẹp và cải tạo để phục vụ cho sự kiện sắp tới.

Theo các nguồn tin thân cận, chuỗi sự kiện dự kiến bắt đầu vào tối 2/7 (giờ địa phương) bằng một buổi tiệc trước lễ cưới với khoảng 100 khách mời là người thân và bạn bè thân thiết tại nhà hát Infosys. Lễ cưới chính được cho là sẽ diễn ra vào chiều tối 3/7 với khoảng 1.100 - 1.200 khách mời.

Với thiết kế khép kín, không có cửa sổ hướng ra bên ngoài cùng hệ thống bãi đỗ xe ngầm riêng biệt, Madison Square Garden được đánh giá là địa điểm phù hợp để đảm bảo tính riêng tư và hạn chế tối đa sự tiếp cận từ bên ngoài trong suốt thời gian diễn ra