Tarot tuần này: Thiên Bình "bánh xe số phận" đã lăn, Song Ngư chớ đi đường tắt

HHTO - Bài tarot và bài trà tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào cần kiên nhẫn chờ đợi cho mọi thứ tốt hơn, cung nào cần đề phòng “tiểu nhân gây hại”?

Thiên Bình

Tuần này Thiên Bình ở trong tình trạng giống như màn đêm trước khi bình minh lên. Lá bài Bánh xe số phận ám chỉ cho việc guồng quay đã quay và những sự kiện mới sẽ tới. Giai đoạn này có thể sẽ có nhiều thay đổi và khó khăn, tuy nhiên việc kiên trì, không ngại đương đầu, dũng cảm và mạnh mẽ sẽ dẫn lối cho Thiên Bình đi qua giai đoạn này.

Một ai đó có thể sẽ không còn ở lại trong cuộc sống của Thiên Bình. Ví dụ, một người đồng nghiệp sẽ nghỉ việc, một mối quan hệ đi tới hồi kết thúc,… Tuy nhiên những sự kết thúc hoặc chia tay này có thể là vì những điều này sẽ cần được dọn dẹp để có chỗ cho những mối quan hệ tiếp theo sắp sửa bước vào.

Thiên Yết

Tuần này nhìn chung Thiên Yết có sự tự hào và tự tin ở bản thân để có thể hoàn thành những công việc hoặc xử lý những vấn đề trong đời sống, tình cảm và những mối quan hệ. Tin tốt là nếu làm tốt, tài sản hoặc tiền lương của Thiên Yết có thể gia tăng nhiều hơn trong tuần này.

Tuy nhiên cần lưu ý thêm về những ai đó có ý định đối địch trong tuần. Những người này có thể mong muốn hoặc ép buộc Thiên Yết làm một điều gì đó mà không đúng với mong muốn của Thiên Yết. Điều này gây ra sự khó chịu hoặc áp lực, Thiên Yết nên tìm ra một phương án để đối phó.

Nhân Mã

Nhân Mã sẽ cảm thấy bản thân có nhiều năng lượng nhiệt huyết hơn để có thể xử lý công việc trong tuần này. Việc cho mình những sự thay đổi là cần thiết. Đồng thời, những sự thay đổi này sẽ đến trong thời gian tới và theo chiều hướng tích cực.

Về khía cạnh tình cảm, Nhân Mã có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt, sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương từ phía đối phương hoặc từ những bạn bè thân thiết xung quanh. Ngoài ra nên cẩn thận ai đó xì xào bàn tán hoặc “nấu xói" sau lưng, nhất là khi người đó biết ít nhiều về những bí mật của Nhân Mã. Lúc này Nhân Mã nên có hướng xử lý quyết liệt nhưng đừng quá vội vàng hoặc nóng nảy.

Ma Kết

Ma Kết trong tuần này hầu hết quãng thời gian đều ở trong trạng thái chờ. Chờ đợi để tinh thần hoặc bản thân hồi phục lại sau một nỗi đau, mất mát nào đó. Chờ đợi một tin tức, thông báo đến. Đôi khi Ma Kết cũng ở trong trạng thái hơi lo lắng đan xen một chút. Nhất là lo lắng về những điều chưa biết hoặc có khả năng xảy ra theo chiều hướng tiêu cực mà Ma Kết đã nghĩ đến.

Tuy nhiên Ma Kết được nhắc nhở rằng tình huống này sẽ chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian. Tình huống này chỉ là tạm thời và nó sẽ sớm có sự thay đổi. Ma Kết có thể học cách nỗ lực và xử lý tình huống hiện tại trong tầm nỗ lực của bản thân. Khi đã hoàn toàn nỗ lực hết sức mình, Ma Kết có thể học cách xuôi dòng đón nhận những tin tức đến mà không có mong muốn chống lại hoặc vùng vẫy.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể sớm thấy hoặc nhận được lời khuyên, lời chỉ bảo về một tình huống có khả năng xảy ra ngoài tầm kiểm soát và cần lưu tâm hơn đến vấn đề này. Có thể Bảo Bình chưa nhận thức được tầm nghiêm trọng hoặc ý nghĩa của việc cần lường trước từ sớm. Đôi khi Bảo Bình cũng đã lờ mờ nhận ra nhưng lại chưa sẵn sàng để đối diện nên cố gắng gạt bỏ những điều này sang một bên.

Tuần này Bảo Bình được nhắc nhở cần chăm chỉ và tập trung lại cho công việc. Nhất là phải xử lý những điều đã tồn đọng hoặc những vấn đề nằm trong dự định của Bảo Bình trong thời gian gần. Một ai đó có thể sẽ hơi khó nói chuyện hoặc thỏa thuận trong tuần này, có thể là một người phụ nữ.

Song Ngư

Song Ngư cần đặc biệt lưu ý phòng thủ cũng như đưa ra những phản biện bảo vệ bản thân trong tình huống có người cố tình “chọc gậy bánh xe” hoặc bôi xấu uy tín của Song Ngư. Ngoài ra Song Ngư cũng cần lưu ý bản thân không nên làm điều gì đó khuất tất hoặc không rõ ràng, chớ cố gắng đi đường tắt mà không phải con đường chính thống.

Trực giác sẽ mách bảo cho Song Ngư những điều mà Song Ngư cần biết và hãy lắng nghe vì đây chính là những chỉ dẫn. Song Ngư sẽ sớm tìm thấy đam mê mãnh liệt hoặc sự hào hứng để có thể bắt tay tập trung cho những vấn đề của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo