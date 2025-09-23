Tarot tuần này: Sư Tử cần hạn chế chi tiêu, Xử Nữ có "người mới" bước vào

HHTO - Hãy cùng khám phá xem các lá bài Tarot và bài trà (tea leaf) tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo trong tuần mới. Cùng tìm hiểu xem cung nào không nên quá cứng đầu, cung nào đón nhận nhiều tín hiệu tình cảm nhé!

Bạch Dương

Bạch Dương sẽ có một tuần mới làm việc khá năng động. Bạch Dương sẽ cảm nhận rõ nhất thông qua việc bản thân có nhiều năng lượng để có thể hoàn thành những mục tiêu cũng như chinh phục và vượt qua những thử thách mà Bạch Dương đã đặt ra trong giai đoạn gần đây. Bạch Dương có thể cảm nhận tuần này trôi nhanh hơn mọi khi nhờ vào tiến độ suôn sẻ này.

Bạch Dương cũng có thể đang được ai đó âm thầm ngưỡng mộ hoặc đánh giá cao trong giai đoạn này. Với một số các bạn Cừu, sẽ có một điều mới khá quan trọng xuất hiện. Ví dụ là công việc mới hoặc được tăng lương, thăng chức, nhận được một món quà có giá trị,...

Kim Ngưu

Kim Ngưu sẽ cần những kế hoạch kỹ lưỡng hơn trong tuần này để có thể đảm bảo mọi chuyện diễn ra đúng tiến độ cũng như kế hoạch. Cần tránh việc quá cứng đầu hoặc ngần ngại đón nhận những thay đổi sắp tới. Trực giác sẽ cho Kim Ngưu biết mình nên hay không nên làm điều gì. Những tín hiệu đến từ bên trong sẽ mang lại cho Kim Ngưu những quyết định và những thay đổi có lợi. Hãy để ý nhiều hơn đến trực giác, cảm nhận của bản thân.

Một ai đó có thể sẽ đối đầu hoặc gây cản trở, trì trệ một trong những kế hoạch nào đó của Kim Ngưu vì sự không đồng thuận, không thỏa hiệp của họ.

Song Tử

Song Tử sẽ nhận được sự hỗ trợ tinh thần từ bạn bè khá nhiều trong tuần này. Đôi khi là việc gặp gỡ và chia sẻ với những người bạn thân, lắng nghe những chia sẻ, kinh nghiệm từ họ. Chỉ riêng việc nhận được những năng lượng thông qua cảm xúc đã có thể giúp Song Tử vui vẻ hơn rất nhiều trong tuần này.

Một mong muốn nào đó của Song Tử cũng có thể sẽ trở thành hiện thực dựa trên việc Song Tử đặt rất nhiều nỗ lực, đầu tư cho “nền móng” và hướng tới sự thành công trong tương lai. Một số Song Tử có thể sẽ có đón một điều mới trong công việc. Ví dụ như có công việc mới, khai trương, khởi động dự án, mở rộng và phát triển công việc... Với một số Song Tử khác có thể sẽ đón một thành viên mới sắp chào đời.

Cự Giải

Cự Giải đang làm tốt, kiểm soát tốt, tự tin trong đời sống cá nhân. Điều này cũng sẽ thúc đẩy Cự Giải có một tuần làm việc suôn sẻ. Nếu đang độc thân Cự Giải cũng sẽ vui vẻ và tận hưởng năng lượng hiện tại.

Một số Cự Giải sẽ nhận được tiền thừa kế, trúng xổ số hoặc may mắn “từ trên trời rơi xuống”. Trong tuần này, Cự Giải cần cẩn thận với những người bạn cư xử hai mặt, giả vờ thảo mai. Đôi khi những bí mật mà bạn chia sẻ với họ trước đây có thể sẽ trở thành điều gây ảnh hưởng bất lợi cho bạn.

Sư Tử

Sư Tử cần chú tâm nhiều hơn đến khía cạnh công việc tài chính, cũng như những bước đi trong tuần này sẽ cần nhiều hơn sự chắc chắn, kiên định. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Sư Tử không nên quá vội vàng mà cần hướng tới việc đảm bảo kết quả và sự ổn định.

Sư Tử cần nhìn lại xem thời gian qua có chi tiêu vượt mức hay không, và đây có thể là thời điểm Sư Tử nên “năng nhặt chặt bị” và hạn chế bớt chi tiêu. Những thay đổi đang trên đường tới. Tình huống hiện tại nếu có vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết. Quá trình chờ đợi hoặc khi mọi thứ diễn tiến trì trệ có thể sẽ khiến Sư Tử cảm thấy mệt mỏi, nhưng cần biết rằng rồi mọi thứ sẽ khác đi. Ngoài ra Sư Tử cần lưu tâm tới những ai đó có năng lượng thù địch hoặc luôn trông chờ việc bạn sẽ gục ngã hay sơ sẩy.

Xử Nữ

Xử Nữ đang nhận được khá nhiều may mắn trong tuần. Có thể với tính cách luôn chú ý tới sự không hoàn hảo, Xử Nữ sẽ nhận ra một khía cạnh nào đó mà bản thân không hài lòng và thất vọng vì tình huống đó. Tuy nhiên trong tuần này, Xử Nữ có nhiều thành tựu trong công việc hoặc tình cảm.

Một số Xử Nữ sẽ đi đến đính hôn, kết hôn hoặc đơn giản là một mức độ cam kết, nghiêm túc hơn trong mối quan hệ tình cảm. Một số Xử Nữ độc thân có thể sẽ gặp một ai đó mới trong đời sống. Với mọi số Xử Nữ khác sẽ có sự xuất hiện của những người mới, có thể không phải là đối tượng tình cảm nhưng là người bạn nên gặp.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo