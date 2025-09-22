Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Horoscope

Horoscope

Google News

Horoscope 22/9 - 28/9: Bạch Dương không còn trì trệ, Song Tử tăng tính kết nối

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đừng để những kiến thức hiện có khiến 12 chòm sao ngừng học hỏi. Thế giới vô cùng rộng lớn và học tập chưa bao giờ là đủ.

Bạch Dương

1a3a5a744892455c31d0551322e-6764.png

Tuần này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho Bạch Dương khi bạn thoát khỏi giai đoạn trì trệ kéo dài từ đầu tháng. Sự ảnh hưởng của sao Hỏa ở vị trí thuận lợi mang đến nguồn động lực mạnh mẽ, giúp bạn vượt qua những rào cản. Công việc sẽ có những cơ hội đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực sáng tạo và khởi nghiệp.

Tình cảm trải qua giai đoạn thử thách nhưng cuối tuần sẽ có sự hòa giải đáng kể. Người độc thân có cơ hội gặp được ai đó qua mạng xã hội hoặc trong môi trường học tập. Sức khỏe cải thiện rõ rệt, nhưng cần chú ý không nên quá ham hoạt động.

Kim Ngưu

da205c744892455c31d055139a0-8693.png

Sau những tuần đầy biến động về tài chính, Kim Ngưu cuối cùng cũng tìm thấy sự ổn định. Vị trí của sao Kim tạo ra một khía cạnh tích cực với sao Thổ, mang lại sự vững vàng trong các quyết định tài chính và đầu tư dài hạn. Công việc bước vào giai đoạn thu hoạch những gì đã gieo trồng, đặc biệt đối với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh.

Tình yêu trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn, những cặp đôi sẽ có những cuộc trò chuyện nghiêm túc về tương lai. Người đã có gia đình sẽ có tin vui liên quan đến con cái hoặc nhà cửa. Sức khỏe ổn định nhưng cần chú ý đến hệ tiêu hóa, tránh ăn uống quá độ.

Song Tử

494d5b744892455c31d0551523f-8282.png

Tuần này mang đến cho Song Tử những cơ hội giao tiếp và kết nối chưa từng có. Khác với những tuần trước khi bạn cảm thấy bị cô lập, giờ đây các mối quan hệ xã hội trở nên sôi động và đa dạng hơn bao giờ hết. Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của sao Thủy giúp bạn thể hiện khả năng giao tiếp xuất sắc, thu hút được sự chú ý của những người có ảnh hưởng. Công việc có nhiều cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông, marketing hoặc công nghệ.

Tình cảm đầy màu sắc với nhiều lựa chọn thú vị, nhưng cần cẩn thận không để cảm xúc dao động quá mức. Sức khỏe tinh thần tốt lên đáng kể nhờ có nhiều hoạt động giao lưu. Tài chính có xu hướng tăng nhờ các dự án ngắn hạn và công việc freelance.

Cự Giải

8ef7b1744892455c31d05514127-2114.png

Cự Giải bước vào một tuần đầy cảm xúc sâu lắng và những quyết định quan trọng về cuộc sống cá nhân. Ảnh hưởng từ Mặt Trăng đầy đủ vào giữa tuần sẽ làm rõ những điều bạn thực sự mong muốn, giúp bạn thoát khỏi sự lưỡng lự kéo dài từ những tuần trước. Công việc có sự thay đổi tích cực, đặc biệt cho những ai làm trong lĩnh vực chăm sóc, giáo dục hoặc dịch vụ. Một cơ hội thăng tiến bất ngờ có thể xuất hiện thông qua sự giới thiệu của người thân.

Tình yêu trải qua giai đoạn kiểm tra độ bền vững, những cặp đôi mạnh mẽ sẽ vượt qua và gắn kết hơn. Sức khỏe cần được chú ý đặc biệt, nhất là hệ tuần hoàn và tiêu hóa. Tài chính có sự cải thiện nhờ thu nhập từ hoạt động tay nghề hoặc kinh doanh nhỏ tại nhà.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

a1a56bbd-e31d-438b-b053-9ed419bb4f79.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#Bạch Dương #Song Tử #Kim Ngưu #Cự Giải #tử vi tuần #cung hoàng đạo #dự đoán tuần #horoscope

