Tarot tuần này: Cự Giải coi chừng “tính già hóa non”, Xử Nữ đừng chỉ mộng mơ

HHTO - Hãy cùng khám phá xem các lá bài Tarot tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo trong tuần mới. Cùng tìm hiểu xem cung nào dễ rơi vào tình trạng cảm xúc thất thường, cung nào cần kiên nhẫn vì “dục tốc bất đạt” nhé!

Bạch Dương

Tuần này Bạch Dương có thể sẽ gặp một tình huống khó khăn nào đó, nhưng đây là thời điểm để Bạch Dương giải quyết triệt để tình huống này. Những thay đổi sẽ tới, theo chiều hướng tích cực hơn để giúp Bạch Dương thoát khỏi tình trạng không mong muốn. Bạch Dương cũng hãy chủ động lên kế hoạch và hành động.

Trong giai đoạn này Bạch Dương cũng có thể dễ cáu giận hoặc lo lắng hơn mọi khi, cảm xúc lên xuống thất thường. Khi những rắc rối được giải quyết, Bạch Dương có thể dành thời gian cuối tuần để ăn mừng vì việc đó.

Kim Ngưu

Một tuần lễ với những tin vui dành cho Kim Ngưu đến từ việc ăn mừng chiến thắng, hoàn thành một kế hoạch nào đó và cũng có thể là chúc tụng cho câu chuyện tình cảm bước sang một giai đoạn cam kết mới. Tiền bạc tài chính của các Kim Ngưu trong tuần này cũng có tín hiệu gia tăng, có thể đến như thành quả của công việc hoặc tiền mừng, tiền thưởng.

Một ai đó có thể vẫn còn hơi khắt khe với Kim Ngưu dù có những thành tích rất đáng ăn mừng, hoặc đôi khi cũng không né tránh được những lời phán xét, ganh tị hoặc những ánh mắt dòm ngó. Kim Ngưu cần vạch ra ranh giới rõ ràng và giơ về phía họ những “chiếc khiên” như một lời tuyên bố miễn nhiễm với năng lượng tiêu cực đó.

Song Tử

Song Tử có thể bắt đầu khởi động một điều gì đó mới, dựa trên thế mạnh và sở thích, đam mê của Song Tử vào tuần này. Việc đi từng bước chậm nhưng mà chắc sẽ giúp Song Tử dần chinh phục được thành tựu mà mình mong muốn. Hãy cẩn thận với việc tham lam “nhảy cóc” hoặc bỏ qua quá trình. Quá trình để rèn luyện tích lũy kinh nghiệm là hết sức cần thiết. Điều này có thể xuất hiện trong bất cứ mối quan tâm hiện tại nào của Song Tử từ công việc, học tập đến chuyện tình cảm.

Song Tử có thể gặp một ai đó trông có vẻ rất nghênh ngang, làm ra vẻ nhưng thực chất lại không có nội hàm. Đôi khi việc giao tiếp của Song Tử tuần này không nhạy bén lắm nên cũng có thể chọn cách hạn chế giao tiếp với những đối tượng này.

Cự Giải

Cự Giải đang đứng trước những sự lựa chọn, hướng đi mới hết sức tiềm năng và hứa hẹn. Tuy nhiên đôi khi việc Cự Giải chần chừ quá lâu trong việc đưa ra lựa chọn sẽ khiến những lựa chọn dần mất đi, thậm chí không còn cơ hội giải quyết vấn đề. Trong tuần này Cự Giải hãy đưa ra quyết định rõ ràng và nhanh chóng, đừng “tính già hóa non”.

Một vấn đề mà Cự Giải đối mặt trong tuần có thể liên quan đến một người phụ nữ trung niên. Việc thỏa thuận với người này có thể ảnh hưởng đến thành bại của những lựa chọn, dự định của Cự Giải.

Sư Tử

Sư Tử có thể trở nên hơi cộc cằn trong tuần này và không muốn giao tiếp hay tranh cãi với người khác cho lắm. Nhưng đôi khi một tình huống ngược lại có thể xảy ra, Sư Tử có thể tranh cãi nảy lửa với một ai đó và thậm chí sau đó hai bên khó mà nhìn mặt nhau. Điều này có thể dính dáng đến một người trẻ tuổi, đôi khi là người yêu chẳng hạn, nhưng cho thấy là “cái tôi” của Sư Tử cũng đang non trẻ không kém.

Các vấn đề khác trong tuần lại khá suôn sẻ, mang lại cho Sư Tử cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng, thoải mái. Chưa thấy tín hiệu về sự giảng hòa ngay trong tuần nhưng Sư Tử có thể tự chủ động nhìn nhận vấn đề này.

Xử Nữ

Một vài ý tưởng mới, thoáng qua cũng có thể khiến Xử Nữ trở nên phấn khích về việc mình đang xây dựng đời sống tốt hơn ra sao. Việc đi đâu đó đổi gió, thay đổi thói quen, lịch trình hằng ngày cũng có thể khiến Xử Nữ hào hứng hơn bao giờ hết.

Ai đó có thể đưa ra ý kiến không thuận theo ý Xử Nữ khiến Xử Nữ trở nên khó chịu, cảm thấy thất vọng. Đôi khi đối tượng lại là người thân quen, người yêu khiến Xử Nữ cảm thấy tệ hơn. Tuy nhiên không loại trừ trường hợp Xử Nữ cũng đang hơi khắt khe với những người khác. Xử Nữ cũng được nhắc nhở hãy bắt tay vào thực hiện hóa, thay vì chỉ ngồi dự định và mộng mơ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo