Tarot tuần này: Ma Kết có người mới sắp xuất hiện, Song Ngư gặp thử thách lớn

HHTO - Bài Tarot tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào đang được thần may mắn chiếu cố trong tuần này, cung nào cần cẩn thận đối tượng chơi xấu nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình có thể sẽ hơi dễ tụt mood trong tuần này, dễ hoài nghi bản thân và cảm thấy chán chường vì tình huống trói buộc ở hiện tại, hoặc cảm thấy mọi chuyện không tiến triển. Trên thực tế thứ duy nhất đang bị giới hạn chính là niềm tin của Thiên Bình. Thiên Bình cần đối mặt và tin tưởng nhiều hơn ở sức mạnh nội lực của bản thân. Những tin tức tốt lành và may mắn đang trên đường tới.

Thiên Bình có thể phát hiện ra một ai đó đang bằng mặt mà không bằng lòng hoặc cư xử hai mặt trong tuần.

Thiên Yết

Thiên Yết vừa đón nhận một cơ hội mới trong tuần này, tuy nhiên mọi thứ vẫn còn mang tính thử thách. Cơ hội không chỉ dành cho duy nhất một mình Thiên Yết nên vẫn cần cố gắng hơn để đạt được sự ghi nhận. Tuy nhiên từ tuần này tài chính, thu nhập đã có dấu hiệu tốt hơn. Thiên Yết đã tìm thấy con đường mới, cơ hội mới nhưng chỉ khi cố gắng thì mới thấy rõ.

Một vài suy nghĩ rối rắm, mông lung có thể phủ lấy tâm trí Thiên Yết. Một nỗi buồn, luyến tiếc vì một điều gì đó có thể không còn nữa, ví dụ một sự thoải mái, một mối quan hệ, một món đồ,... Thiên Yết cần từ từ sắp xếp lại tâm trí của mình.

Nhân Mã

Nhân Mã có một tuần không mấy suôn sẻ vì dễ gặp phải những điều khiến mọi chuyện chậm lại. Ví dụ dễ gặp đèn đỏ, kẹt xe, tắc đường khi tham gia giao thông. Một nơi nào đó khi cần đến thì họ có thể tạm nghỉ phục vụ vì một lý do nào đó. Công việc cũng có thể bị trì hoãn, những vấn đề cũ có thể lại bị đem ra khơi..

Đây là tín hiệu về việc Nhân Mã nên dọn dẹp và giải quyết những điều còn tồn đọng, tống khứ những thứ không cần thiết để đón chào những điều mới. Khi đó tự nhiên Nhân Mã sẽ lại thấy mọi việc hanh thông, tựa như nhiều may mắn “từ trên trời rơi xuống”.

Ma Kết

Ma Kết có thể bắt tay vào triển khai một kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, nhưng có thể một vài khía cạnh thì vẫn chưa trót lọt trọn vẹn. Nếu có một con đường nào đó gặp trắc trở, Ma Kết có thể sẽ sớm được chỉ dẫn cho một con đường khác. Sự trắc trở này đôi khi là sự bảo hộ của vũ trụ dành cho Ma Kết.

Một vài Ma Kết sẽ chính thức bước vào một vị trí mới, hoặc có sếp mới, đồng nghiệp mới, gặp gỡ người mới. Đôi khi là tín hiệu trong chuyện tình cảm.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể gia tăng thu nhập, tài chính hoặc nhận thêm tiền, phúc lợi hoặc một khoản tiền, món quà, cơ hội nào đó đến từ chính những nỗ lực của Bảo Bình trong quá khứ. Điều này chính là thành công đến muộn và là sự công nhận dành cho Bảo Bình.

Tuy nhiên trong tuần này Bảo Bình có thể gặp một vài trắc trở, đến từ việc ai đó đang cố xen vào, chen ngang vào công sức hoặc những gì Bảo Bình đang có ở hiện tại. Một phần khác là những vấn đề xuất phát từ tình hình bên ngoài, và cũng là vấn đề bên trong - năng lượng dần cạn kiệt. Những điều này sẽ sớm qua đi, Bảo Bình cần dành cho mình thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

Song Ngư

Song Ngư đang nhận được một lời nhắn cần chăm chỉ, tập trung cho những vấn đề ở hiện tại. Ví dụ như công việc, học tập, những vấn đề mang tính chất đầu tư cho bản thân hoặc việc Song Ngư đang tạo ra giá trị xã hội.

Một hành trình ngắn ngày, ví dụ một chuyến công tác hoặc một chuyến du lịch có thể sẽ xảy ra. Một vài vấn đề hiện tại có thể xuất hiện và không thể giải quyết một sớm một chiều, đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn nữa nhưng Song Ngư đang đi đúng đường. Hãy bình tĩnh để vượt qua bài khảo nghiệm lớn này nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo