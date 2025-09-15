Horoscope 15/9 - 21/9: Song Tử có cơ hội đi xa, Cự Giải được người thân hậu thuẫn

HHTO - Những thông điệp của tuần mới sẽ dẫn bước các chòm sao đến với điều bạn luôn mong mỏi. Hãy tin vào bản thân và đón nhận mọi thứ một cách thật thông minh và sáng suốt.

Bạch Dương

Khác với những tuần trước khi bạn phải vật lộn với các mâu thuẫn nội tâm, tuần mới mang đến năng lượng tích cực tràn đầy. Sao Hỏa ở vị trí thuận lợi tạo nên đột phá quan trọng trong công việc - một dự án mới hoặc cơ hội hợp tác có thể thay đổi hướng đi sự nghiệp của bạn. Điểm mới đáng chú ý là khả năng lãnh đạo được thể hiện rõ nét, bạn sẽ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cấp trên.

Trong tình cảm, nếu độc thân, một cuộc gặp gỡ tại sự kiện xã hội có thể là khởi đầu cho mối quan hệ đặc biệt. Đối với người đã có đôi, hãy chú ý đến việc chia sẻ nhiều hơn với nửa kia về những kế hoạch tương lai. Sức khỏe tốt, nhưng cần tránh làm việc quá sức trong những ngày cuối tuần.

Kim Ngưu

Sau thời gian dài chờ đợi và kiên nhẫn, tuần này Kim Ngưu bước vào giai đoạn thu hoạch với những kết quả khả quan về tài chính. Sao Kim chiếu mệnh tạo ra những cơ hội đầu tư hấp dẫn, khác hẳn những tuần trước khi bạn phải thắt chặt chi tiêu. Một khoản thu nhập thêm hoặc phần thưởng bất ngờ có thể đến từ công việc phụ mà bạn đã âm thầm phát triển.

Điểm mới trong tuần này là xuất hiện cơ hội hợp tác kinh doanh với người bạn cũ, mở ra hướng đi mới cho sự nghiệp. Tình yêu diễn ra êm đẹp, người có gia đình sẽ cảm nhận được sự ấm áp và gắn kết mạnh mẽ hơn. Sức khỏe ổn định, nhưng hãy chú ý đến chế độ ăn uống và tập thể dục đều đặn để duy trì phong độ.

Song Tử

Tuần này đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho Song Tử khi sao Thủy ở vị trí cực kỳ thuận lợi, khác hoàn toàn với tình trạng bế tắc giao tiếp trong những tuần qua. Khả năng diễn đạt và thuyết phục của bạn đạt đến đỉnh cao, mở ra cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ đáng kể. Một cuộc họp quan trọng hoặc buổi thuyết trình có thể thay đổi vị thế của bạn trong tổ chức.

Điểm mới đáng chú ý là xuất hiện cơ hội du lịch công tác hoặc học hỏi tại nước ngoài. Trong tình cảm, người độc thân có khả năng gặp được một nửa qua các hoạt động học tập hoặc mạng xã hội. Đối với cặp đôi, việc cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn sẽ làm tình cảm thêm gắn bó. Cần chú ý đến sức khỏe đường hô hấp và tránh nói quá nhiều để bảo vệ cổ họng.

Cự Giải

Tuần này Cự Giải được âm thầm chữa lành bởi năng lượng ấm áp từ gia đình và người thân. Sao Mặt Trăng chiếu sáng cung hoàng đạo mang đến những khoảnh khắc sum vầy ý nghĩa, có thể là một buổi tụ họp gia đình hoặc tin vui từ người thân. Công việc diễn ra ổn định với sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, đặc biệt là trong các dự án liên quan đến chăm sóc khách hàng.

Điểm mới trong tuần này là trực giác nhạy bén giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn trong cả công việc và tình cảm. Tình yêu ngọt ngào với nhiều cử chỉ quan tâm nhỏ nhưng ý nghĩa. Người độc thân có thể gặp được người phù hợp qua sự giới thiệu của gia đình. Sức khỏe cải thiện rõ rệt, đặc biệt là tình trạng căng thẳng và mất ngủ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo