Tập đoàn TH khởi công thêm dự án bò sữa tại vùng Viễn Đông của Nga với hàng loạt ưu đãi

Ngày 21/5, tại làng Nikolo-Mikhailovka, quận Yakovlevsky, lãnh thổ Primorsky Krai, Liên bang Nga, Tập đoàn TH khởi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH với tổng vốn đầu tư 19 tỷ rub (hơn 5.200 tỷ đồng). Đây là bước đi tiếp theo trên hành trình kiên định thực hiện dự án đầu tư tại Liên bang Nga của TH, sau những dấu mốc thành công tại tỉnh Kaluga và tỉnh Moscow, nơi các trang trại và nhà máy TH được coi là các dự án trọng điểm phát triển kinh tế của vùng.

Dự án tại vùng đất ưu tiên tuyệt đối của Nga trong thế kỷ 21

Vùng lãnh thổ duyên hải Primorsky Krai, với trung tâm hành chính là thành phố Vladivostok có nền kinh tế lớn nhất ở Viễn Đông, Liên bang Nga. Đây là cửa ngõ kết nối Liên bang Nga với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và được Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định là khu vực ưu tiên tuyệt đối của Nga trong thế kỷ 21.

Liên bang Nga đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển các dự án, thu hút nhà đầu tư nước ngoài ở khu vực này. Trong đó nổi bật là các chính sách ưu đãi về nông nghiệp để đánh thức, khơi dậy những tiềm năng lớn lao, đưa nước Nga trỗi dậy có điều kiện trở thành một cường quốc về nông nghiệp, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra thế giới. Đi cùng với những ưu đãi đó là sự cải tiến không ngừng của hệ thống hạ tầng, logistics, năng lượng…

Trong năm 2023, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Vùng Viễn Đông của nước Nga đạt 257 triệu USD, trong đó Vùng Primorsky với các cảng biển Nakhodka và Vladivostok chiếm khoảng 65% kim ngạch này, vào khoảng 167 triệu USD.

Tập đoàn TH, doanh nghiệp Việt Nam được dẫn dắt bởi Anh hùng Lao động Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Việt Nam, là một trong những nhà đầu tư nhận thấy cơ hội ở khu vực này.

Ngay từ rất sớm, bà Thái Hương, với tư duy vượt trội và nắm bắt thời điểm vàng trong kinh doanh của mình, đã coi vùng Viễn Đông là một ưu tiên trong Dự án TH tại Liên bang Nga – một dự án đầu tư được coi như một nghĩa cử tri ân cao đẹp với đất nước đã từng không tiếc sức người sức của giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh.

Từ đầu năm 2017, sau chuyến thăm chính thức Việt Nam và làm việc với Tập đoàn TH giới thiệu về thiệu tiềm năng vùng Viễn Đông của Phó Thủ tướng Nga Yury Trutnev, TH đã cử đoàn chuyên gia sang khảo sát các vùng đất tiềm năng ở Primorsky Krai. TH đã chính thức trở thành thành viên của Vùng phát triển kinh tế vượt trội Mikhailovsky (thuộc Các Khu kinh tế vượt trội vùng Viễn Đông) từ tháng 9/2017.

Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, ngày 06/09/2017, Anh hùng Lao động Thái Hương đã nhận xét về Vùng Viễn Đông trong phát biểu trước Tổng thống Vladimir Putin: “Liên bang Nga có đất đai rộng lớn, nhưng chỉ trừ những vùng đất ở phía Nam như Sochi hay Krasnodar… có thời gian sản xuất dài hơn, còn đa số trong năm chỉ có 6 tháng có thể canh tác, còn lại 6 tháng là ngủ đông. Nhưng tôi lại xem điều đó là món quà vô giá thiên nhiên đã ban tặng cho nước Nga vĩ đại. Vì trong 6 tháng ngủ đông, các vi sinh vật hoạt động tạo ra hệ sinh thái dinh dưỡng sạch vô giá cho đất và cũng là thời gian để cho đất được nghỉ ngơi. Chỉ cần đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị vào thì những vùng đất này sẽ nở hoa, đem lại những giá trị không giới hạn mà thế giới đang mơ ước và hướng tới - đó là nền nông nghiệp sạch hữu cơ phục vụ cho đời sống con người”. Đây là sự kiện nơi Nhà Sáng lập Tập đoàn TH là người phụ nữ duy nhất trong 40 nhà đầu tư được diện kiến Tổng thống Vladimir Putin và là một trong năm nhà đầu tư nước ngoài được mời phát biểu.

Hàng loạt ưu đãi từ Chính phủ Nga

Từ tư duy đến hành động, bằng kinh nghiệm thành công với dự án 1,2 tỷ USD tại Việt Nam, Tập đoàn TH đã triển khai Dự án tại Nga với sự nghiêm túc, chuyên nghiệp và tính nhân văn của thương hiệu là ánh sáng dẫn lối. Ứng dụng công nghệ cao, khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau làm thay đổi phương thức sản xuất truyền thống sang phương thức sản xuất hiện đại - nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp 4.0, Tập đoàn TH tạo ra những sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp đạt chất lượng chuẩn quốc tế, với chi phí và giá thành hợp lý nhất hoàn toàn từ thiên nhiên trên đồng đất Liên bang Nga.

Theo thỏa thuận, Tập đoàn TH sẽ thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh Primorsky Krai, bao gồm: Xây dựng 1 trang trại: 6.000 con vắt sữa (tổng đàn 12.000 con); Xây dựng nhà máy chế biến sữa công suất: 250 tấn/ngày; Vùng nguyên liệu tập trung: diện tích 13.000 ha; Tổng vốn đầu tư: 19 tỷ RUB (hơn 5.200 tỷ đồng).

Ngoài Dự án sữa, Tập đoàn TH sẽ đồng thời phát triển trồng trọt các loại cây như cỏ alfafa, đậu tương để xuất khẩu tới các thị trường tiềm năng.

Do đặc thù địa lý, các khu vực triển khai Dự án TH tại Primorsky Krai gặp khá nhiều thách thức do ở nhiều khu đất có địa hình trũng, thiếu hạ tầng: điện, đường, gas… Phần lớn diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang lâu năm và trong tình trạng ngập do không có hệ thống kênh mương thoát nước hoặc hệ thống kênh mương cũ đã bị vùi lấp, cần được khai hoang, làm đập ngăn không để nước sông tràn vào diện tích sản xuất ở các thời điểm mùa tuyết tan, mùa mưa lũ.

Tuy nhiên, với sự kiên định của Ban lãnh đạo Tập đoàn TH, tư duy dẫn đường vượt trội của Nhà Sáng lập cũng như sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, những rào cản đang dần được tháo gỡ, mọi khó khăn đang dần lui về phía sau để nhường chỗ cho cơ hội.

Nhân dịp này, Tập đoàn TH tham dự Triển lãm quốc tế Vladivostok 2024 (GLOBAL EXPO Vladivostok 2024) diễn ra từ 23-25/5/2024, giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại tại khu vực này. Trên toàn nước Nga, Tập đoàn TH cũng đã tham dự nhiều triển lãm, hội chợ để tiếp cận người tiêu dùng Nga, trong đó 7 năm liên tiếp tham dự Triển lãm Thực phẩm quốc tế Liên bang Nga (Moscow).

Dự án nhận được nhiều hỗ trợ từ Liên bang và địa phương, bao gồm những chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp là thành viên của Các Khu kinh tế vượt trội vùng Viễn Đông, hỗ trợ chi phí khai hoang; mua máy móc nông nghiệp; xây dựng trang trại; trợ giá sữa, cho vay ưu đãi…

Trước khi khởi công trang trại bò sữa, từ năm 2021, TH đã khai hoang và trồng đậu tương. Năm 2024, kế hoạch của Tập đoàn là triển khai trồng đậu tương trên diện tích 2.150 ha và khai hoang khoảng 5.200 ha đất. Năm 2025, sẽ khai hoang hơn 4.000 ha đất, đưa toàn bộ 13.000 ha đất được nhận vào trồng trọt.

Tập đoàn TH triển khai dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Liên bang Nga từ năm 2016, khi nước Nga đang phải chịu các biện pháp cấm vận từ các nước phương Tây, người dân Nga bị thiếu hụt sữa và các sản phẩm sữa. Tập đoàn TH là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Nga trong lĩnh vực nông nghiệp. Tại tỉnh Moscow tháng 1/2018 TH đã nhập 1.100 con bò cao sản thuần chủng từ Mỹ và khai trương trang trại. Nhờ vào nguồn gen bò sữa cao sản nhập khẩu từ Mỹ, kỹ thuật công nghệ và khoa học quản trị hiện đại, đàn bò sữa của TH cho năng suất sữa trung bình cao hàng đầu nước Nga là khoảng 40 lít/con/ngày. Cá biệt có những con cho 104 lít/ngày, nhiều con cho 60-90 lít/ngày. Với lượng đạm và béo cao, sữa thô của trang trại đang được bán cho các hãng sữa lớn nhất tại Nga ở mức giá cao hàng đầu thị trường. Đây chính là những chỉ số quan trọng nhất chứng minh hiệu quả của dự án của TH ở Nga. Hiện TH đang hoàn thiện trang trại tại quận Volokolamsk, tỉnh Moscow để đạt quy mô 6.000 bò vắt sữa (tổng đàn 12.000 con). Tại tỉnh Kaluga Tập đoàn TH đang xây dựng trang trại tại tỉnh Kaluga và Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại tỉnh Kaluga. Tháng 1/2023, trang trại TH tại Kaluga đã đón 2.400 bò cao sản Holstein nhập khẩu từ Mỹ. Hiện tổng đàn tại Kaluga là 3.300 con. Nhà máy sữa tại Khu công nghiệp Kaluga giai đoạn 1 quy mô 500 tấn đang được xây dựng. Với quyết tâm cao, tại các tỉnh, vùng lãnh thổ đang triển khai Dự án, Tập đoàn TH đã biến hàng chục ngàn ha đất bỏ hoang nhiều thập kỷ tại Nga thành các cánh đồng màu mỡ, năng suất cao. Các loại cây trồng của Tập đoàn TH đều được chuyên gia đánh giá có chất lượng cao.