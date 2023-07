Tập đoàn TH chính thức bước chân vào lĩnh vực chế biến thực phẩm

Ngày 20/7, Tập đoàn TH chính thức giới thiệu ra thị trường bộ sản phẩm thực phẩm chế biến TH true FOOD bếp Việt – Người nội trợ tử tế gồm 9 loại sản phẩm như kim chi cải thảo cắt lát, bánh gạo, sủi cảo, thịt xông khói, xúc xích xông khói...

Bộ sản phẩm ra đời với câu chuyện thật: “Khát khao khai mở một con đường, một sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ chúng tôi chắt lọc một cách tự nhiên và tinh tế các hương vị chua cay mặn ngọt, tươi ngon, bổ dưỡng mang tên TH true FOOD - bộ sản phẩm bếp Việt - người nội trợ tử tế”.

Cũng như các sản phẩm khác trong hệ sinh thái thực phẩm sạch của Tập đoàn TH, các sản phẩm mới TH true FOOD mang giá trị cốt lõi “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Tươi, ngon, bổ dưỡng”. Bộ sản phẩm ghi dấu bước tiến quan trọng trên hành trình TH thực hiện cuộc cách mạng Dinh dưỡng người Việt, thực hiện khao khát trở thành "người nội trợ tử tế" của hàng triệu căn bếp Việt.

Theo khảo sát người tiêu dùng Việt Nam do Deloitte công bố số liệu năm 2020, ba thuộc tính mà người tiêu dùng quan tâm hàng đầu đối với mặt hàng thực phẩm bao gồm: Nguồn gốc xuất xứ, giá trị dinh dưỡng và độ tươi ngon. Bộ sản phẩm TH true FOOD bếp Việt - Người nội trợ tử tế ra mắt với tiêu chí tươi ngon, chất lượng, đủ dinh dưỡng và tiện lợi - chính là giải pháp và sự thấu hiểu nhu cầu về thực phẩm chế biến an toàn và xu hướng tiêu dùng thực phẩm trong xã hội hiện đại khi an toàn thực phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng.

Tham gia ngành hàng mới – sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn, phục vụ cho bữa ăn gia đình hoặc văn phòng, TH rất khắt khe trong khâu tuyển chọn và kiểm soát xuất xứ nguyên liệu đầu vào. Theo đó, nguyên liệu của các sản phẩm TH true FOOD được tuyển chọn nghiêm ngặt theo bộ tiêu chuẩn, từ các nhà cung cấp hàng đầu, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, tự nhiên, sạch và tươi ngon, đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt, tất cả các sản phẩm thực phẩm chế biến TH true FOOD đều không dùng chất bảo quản.

Với sự ra mắt của bộ sản phẩm TH true FOOD bếp Việt – Người nội trợ tử tế, người tiêu dùng có thêm một lựa chọn lành mạnh, trong bối cảnh thực trạng “thực phẩm bẩn” tràn lan, sức khỏe của người tiêu dùng Việt bị ảnh hưởng khi an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được đảm bảo, những “bệnh từ miệng mà ra” gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người Việt.

Trước đó, Tập đoàn TH chính thức đưa vào vận hành Nhà máy Chế biến thực phẩm sạch TH tại Bắc Ninh với quy mô hiện đại hàng đầu Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ngành hàng mới. Toàn bộ các sản phẩm TH true FOOD – bộ sản phẩm bếp Việt – Người nội trợ tử tế được sản xuất tại Nhà máy này.

Với mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, đây là nhà máy chế biến thực phẩm hiện đại và quy mô hàng đầu Việt Nam, có đội ngũ kỹ sư, công nhân tay nghề cao cùng các chuyên gia trong nước và nước ngoài.

Nhà máy có diện tích xây dựng hơn 41.000 m2. Toàn bộ nhà xưởng, thiết bị, công nghệ sản xuất được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; 12 dây chuyền sản xuất thực phẩm cao cấp hiện đại, đồng bộ, công suất lớn được cung cấp bởi các công ty hàng đầu châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nhà máy đảm nhiệm 3 nhiệm vụ chính gồm sản xuất thực phẩm tiêu dùng cao cấp, tốt cho sức khỏe; phân phối thực phẩm tổng hợp và bán lẻ; cung cấp và tư vấn tất cả các hạng mục trong dịch vụ suất ăn dinh dưỡng/công nghiệp ở mọi quy mô từ doanh nghiệp, trường học đến gia đình.

Bằng các hệ thống thiết bị, công nghệ sản xuất tự động, tiên tiến hàng đầu thế giới như: hệ thống cấp đông siêu tốc IQF, thiết bị trộn chân không, thiết bị xông khói sử dụng gỗ nhập khẩu… nhà máy có khả năng xử lý toàn bộ các công đoạn từ sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản và lưu thông với đa dạng sản phẩm chất lượng cao và quy trình quản lý chất lượng quốc tế; đạt chứng nhận FSSC 22000 - tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn diện, đảm bảo an toàn thực phẩm ở mọi mức độ. Nhà máy cũng áp dụng tiêu chuẩn FSSC 22000 dựa trên nền tảng ISO 22000 kết hợp với các chương trình thực hành tốt, các tiêu chuẩn bổ sung như GMP, HACCP...

Đặc biệt, hệ thống cấp đông siêu tốc IQF của nhà máy được đánh giá hiện đại hàng đầu trong ngành. Hệ thống này sử dụng các băng chuyền chuyển động với tốc độ chậm. Tại đây, sản phẩm được tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh ở nhiệt độ thấp dần, từ -35 đến -40 độ C. Công nghệ này giúp lưu giữ vẹn nguyên hương vị tươi ngon của sản phẩm, giúp đảm bảo độ tươi và dinh dưỡng của sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm mà không cần chất bảo quản.

Tham dự chương trình, ông Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc Gia cho hay: "Chúng tôi tin tưởng rằng, với tâm huyết với thực phẩm sạch, thực phẩm chất lượng của Tập đoàn TH trong nhiều năm qua, cùng sự chuyên nghiệp, có trình độ của đội ngũ nhân viên, sự đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đủ tầm và triển khai tích cực thì hoạt động của công ty TH trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thực phẩm chế biến sẵn sẽ ngày càng phát triển và thành công, xứng đáng là một trong những công ty uy tín, đáng tin cậy trong lòng người tiêu dùng. Chúng tôi có mặt tại đây ngày hôm nay để cổ vũ Tập đoàn TH tiếp tục sản xuất, cung cấp các sản phẩm thực phẩm chế biến sạch, chất lượng cao, tốt cho sức khỏe người dân”.

Anh hùng Lao động Thái Hương – Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH cho biết, việc chuẩn hóa bếp ăn và đáp ứng nhu cầu về sử dụng thực phẩm “nhanh, tiện lợi, sạch sẽ” cho người Việt là "mơ ước" của bà từ khi bắt đầu thực hiện dự án sữa tươi sạch TH true MILK. Đến nay, với các sản phẩm này, bà đã bắt đầu bước chân vào con đường trở thành "người nội trợ tử tế" cho người Việt, dần đưa Việt Nam thành "bếp ăn của thế giới".

"Nếu sản phẩm chúng tôi tốt, xin khách hàng, các nhà khoa học, các chuyên gia trong ngành thực phẩm hãy khích lệ, hãy cổ vũ chúng tôi. Tôi muốn rồi đây nhiều doanh nghiệp trong ngành thực phẩm sẽ cùng với chúng tôi, sát cánh nhau, để dân tộc mình, con em mình có một chiều cao, tầm vóc sánh tầm quốc tế, có một sức khỏe bền vững. Với những ý kiến đóng góp, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe", anh hùng lao động Thái Hương nói.