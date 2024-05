Anh hùng Lao động Thái Hương được bình chọn là Nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc

Vừa qua, Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á và Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam là nhà lãnh đạo duy nhất được trao giải thưởng “Visionary CEO of the Year – Nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc” do tạp chí Global Brands (Vương quốc Anh) bình chọn.

Global Brand Awards là hệ thống giải thưởng uy tín do Tạp chí Global Brands sáng lập năm 2013 với sự phối hợp của các công ty quốc tế phân tích dữ liệu, đánh giá thương hiệu độc lập. Tại lễ trao giải năm nay (tổ chức vào ngày 4/5/2024), ở phạm vi toàn cầu, giải Nhà lãnh đạo có tầm nhìn – Ngành công nghiệp ô tô được trao cho Elon Musk (Tesla), CEO xuất sắc nhất – Điện toán đám mây và Trí tuệ nhân tạo dành cho Satya Nadella (Microsoft). Ở phạm vi khu vực, giải thưởng Nhà lãnh đạo có tầm nhìn Trung Đông – Lĩnh vực Cảng biển và hàng không được trao cho Peter Richards (Gulftainer). Anh hùng Lao động Thái Hương của Việt Nam là nhà lãnh đạo duy nhất nhận giải Nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc – khu vực châu Á. Doanh nghiệp do bà sáng lập, Tập đoàn TH (TH Group – đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK), cũng được vinh danh Global Brands Awards với giải thưởng Công ty Đồ uống và Thực phẩm hàng đầu Châu Á. Tầm nhìn xuất sắc tạo nên cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam Chia sẻ về lý do bình chọn cho bà Thái Hương, ông Athur Solomon, Cố vấn Nghiên cứu và Phân tích thị trường của Global Brands Magazine cho biết: “Giải Global Brand Awards 2024 – Nhà lãnh đạo có Tầm nhìn xuất sắc - dành cho bà Thái Hương được hội đồng thẩm định đánh giá dựa trên chiến lược lãnh đạo vượt bậc, đổi mới, có tính tác động toàn cầu, nỗ lực phát triển bền vững và thành công tài chính khi dẫn dắt Tập đoàn TH”. Với khát vọng trẻ em Việt Nam được dùng sản phẩm tươi sạch nhất, Tập đoàn TH, dưới dự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thái Hương đã đặt nền móng vững chắc cho cuộc cách mạng sữa tươi sạch và cách mạng dinh dưỡng cho người Việt khi giúp đưa tỷ lệ sữa nước chế biến từ sữa tươi nguyên chất tăng từ 8% (năm 2008 – khi TH chưa gia nhập thị trường) lên tới 60% năm 2023. “Đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu tư vào phát triển bền vững mang tính chiến lược quốc gia”, bà từng chia sẻ. Sau 15 năm, TH true MILK đã trở thành Thương hiệu Quốc gia, các sản phẩm từ sữa tươi sạch được người tiêu dùng tin yêu. Theo báo cáo Vietnam Brand Footprint 2023 (Dấu ấn thương hiệu Việt Nam - ngành hàng tiêu dùng nhanh - FMCG) do Kantar Worldpanel Việt Nam thực hiện, năm 2023, TH tiếp tục giữ vị trí “Top 2 Thương hiệu sữa và sản phẩm sữa được người tiêu dùng thành thị lựa chọn nhiều nhất”. Tập đoàn TH hiện sở hữu danh mục gần 200 sản phẩm sữa tươi sạch, thực phẩm và đồ uống tốt cho sức khoẻ với giá trị cốt lõi “Vì sức khoẻ cộng đồng”, khẳng định vị thế một người nội trợ tử tế và một chuyên gia dinh dưỡng trong lĩnh vực thực phẩm khi liên tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho nhiều nhóm tuổi, đối tượng sử dụng, góp phần nâng cao sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Tầm nhìn xuất sắc của nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiên phong và nỗ lực vì dinh dưỡng học đường, vì tầm vóc Việt Bên cạnh lĩnh vực sản xuất, chế biến sữa tươi sạch, thực phẩm sạch và đồ uống tốt cho sức khỏe, trong nhiều năm qua, TH khởi xướng và đồng hành cùng các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội thực hiện các chương trình lớn về dinh dưỡng, sức khỏe, đặc biệt là dinh dưỡng học đường và sức khỏe học đường. Chính Anh hùng Lao động Thái Hương và Tập đoàn TH là đơn vị khởi xướng Chương trình Sữa học đường Quốc gia với mong muốn mang đến điều tốt đẹp nhất cho con trẻ, phục vụ sứ mệnh “Vì tầm vóc Việt”. TH cũng đồng hành cùng ngành giáo dục Việt Nam nghiên cứu và thực hiện thí điểm Mô hình Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh và nhiều hoạt động cải thiện dinh dưỡng, thể chất cho trẻ em. Viện Dinh dưỡng TH đã hợp tác cùng các chuyên gia, tổ chức khoa học trong nước và quốc tế, nghiên cứu và sáng tạo những giải pháp dinh dưỡng toàn diện nhằm mục đích nâng cao tầm vóc, thể lực cho thế hệ tương lai, đóng góp thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển thể trạng và tầm vóc trẻ em. Cùng với nỗ lực phát triển sản phẩm với giá trị cốt lõi “vì sức khỏe cộng đồng”, Tập đoàn TH mong muốn Chính phủ và các bộ ngành chức năng chung tay xây dựng các chính sách quốc gia về dinh dưỡng, góp phần hoàn thiện Luật Dinh dưỡng cho người Việt, trong đó có Luật Dinh dưỡng học đường, nhằm kiểm soát hiệu quả vấn đề an toàn thực phẩm và bảo đảm dinh dưỡng khoa học cho trẻ em Việt Nam. Các dự án do Anh hùng Lao động Thái Hương dẫn dắt đều thực thi chiến lược phát triển bền vững rất bài bản với 6 trụ cột Dinh dưỡng – sức khỏe, Môi trường, Giáo dục, Con người, Cộng đồng và Phúc lợi động vật. Bà được Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva (UNOG) vinh danh trong "17 gương mặt Hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững" năm 2023. Bà là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được CSRWorks International vinh danh trong danh sách Top 10 'Phụ nữ vì sự phát triển bền vững' 2021 tại châu Á. Trước đó, Tạp chí tài chính của Mỹ (Forbes) bình chọn bà vào Top 50 nữ doanh nhân quyền lực Châu Á nhiều năm liên tiếp vì đã làm thay đổi bản chất ngành sữa tại Việt Nam. Bà cũng là doanh nhân duy nhất ở Việt Nam được bình chọn Giải thành tựu nổi bật cho đóng góp cộng đồng tại Dubai (UAE); Giải thưởng Nữ doanh nhân Quyền lực tại Diễn đàn Tri thức Thế giới - World Knowledge Forum (WKF); Giải nữ doanh nhân xuất sắc Stevie Award, Doanh nhân xuất sắc Châu Á… Bình Minh