Tăng Phúc 'cầu hôn' Noo Phước Thịnh

TPO - Xuất hiện chung trong một chương trình âm nhạc, dàn nam thần của làng nhạc Tăng Phúc, Noo Phước Thịnh, ST Sơn Thạch trình bày những bản nhạc tình da diết, lay động.

Tăng Phúc, Noo Phước Thịnh, Lương Bích Hữu, Ái Phương, Phạm Khánh Hưng, ST Sơn Thạch, Neko Lê… đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm với khán giả Hà Nội khi góp mặt trong 2 đêm nhạc đầu tiên của năm 2025 trong chuỗi show Từ đây, từ nay.

Trong đó, nam ca sĩ ST Sơn Thạch thể hiện khả năng hát live và trình diễn chuyên nghiệp với loạt ca khúc từng tạo dấu ấn trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. ST Sơn Thạch cho biết từ những ca khúc như Rơi, Thuận nước đẩy thuyền… anh tìm được nhiều cảm hứng hơn với nghệ thuật khi đón nhận tình cảm của khán giả.

Là khách mời đặc biệt của đêm diễn chủ đề tình yêu, Noo Phước Thịnh đã thể hiện 3 ca khúc nổi tiếng: Giá Như, Mất cả thế giới và Cạn dòng nước mắt.

Tại đây, khán giả lần đầu biết câu chuyện nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy từng có ý định gửi ca khúc Đừng chờ anh nữa cho Noo Phước Thịnh. Tuy nhiên, bài hát này sau đó được Tăng Phúc chọn và trở thành bản hit triệu view của anh.

Noo Phước Thịnh chia sẻ: "Tôi tin mỗi bài hát đều có duyên với người nghệ sĩ. Mỗi lựa chọn của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy đều có sự tính toán, đều được đo ni đóng giày cho từng giọng hát để câu chuyện của người nhạc sĩ được kể đúng ý họ nhất".

Với Ái Phương, cô lựa chọn các ca khúc quen thuộc nhưng được làm mới hoàn toàn về mặt hòa âm phối khí: Lỗi của yêu thương, Trót yêu, Cô đơn, Cô dâu… để bày tỏ nỗi lòng của cô gái trong tình yêu.

Với 2 đêm nhạc Love you to the moon and back và Born to make you happy, đạo diễn Lê Việt dàn dựng bối cảnh, các tiết mục lấy cảm tác từ tác phẩm điện ảnh nổi tiếng The Great Gatsby. Đạo diễn Lê Việt chia sẻ: "Từ mong muốn của nhà sản xuất muốn có những show diễn mang tính nghệ thuật, lồng ghép tác phẩm điện ảnh vào âm nhạc, tôi chọn một số ý tứ cảm xúc của tác phẩm The Great Gatsby.

Điều này tạo nên những giá trị riêng cho đêm nhạc trong chuỗi show Từ đây, từ nay, giúp khác biệt so với những chương trình đang phổ biến. Với tôi, điều tâm đắc nhất và khó khăn là khi các nghệ sĩ phải hát live band hoàn toàn, vừa phải đảm bảo yếu tố cảm xúc, vừa phải có tính biểu diễn dựa trên mạch câu chuyện và kết nối được với khán giả trẻ. Họ đến với chương trình vì hâm mộ nghệ sĩ, được nghe những bài hát hit và hiểu thêm về một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của thế giới thông qua sự dẫn dắt bằng câu chuyện, âm nhạc hay góc nhìn riêng của nghệ sĩ”.

Ngoài Noo Phước Thịnh, đêm nhạc không thể thiếu giọng hát của Tăng Phúc, người đồng hành và góp phần tạo nên những tác phẩm âm nhạc có giá trị của Huỳnh Quốc Huy. Tại đây, Tăng Phúc trình bày các ca khúc Từ đây từ nay, Tìm nhau không (song ca cùng Minh Xù), Trả người về tự do (song ca cùng Phạm Khánh Hưng), Người yêu tôi nơi đâu…