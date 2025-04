Tăng chuyến tàu cao tốc và máy bay đến Côn Đảo dịp lễ 30/4

TPO - Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, một số công ty vận tải hành khách đã mở thêm các chuyến tàu biển và chuyến bay từ đất liền tới Côn Đảo (Bà Rịa- Vũng Tàu)

Cụ thể từ ngày 29/04 đến hết ngày 02/05, Phuquoc Express sẽ tăng cường thêm các khung giờ khởi hành tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo và ngược lại. Trong đó tuyến Côn Đảo - Vũng Tàu sẽ tăng cường thêm 2 chuyến vào ngày 29/4 và 1/5, tuyến Vũng Tàu- Côn Đảo cũng sẽ được tăng cường thêm 2 chuyến vào ngày 30/4 và 2/5.

Với các chuyến tàu tăng cường này, Phuquoc Express sẽ tiếp tục sử dụng tàu cao tốc Thăng Long với công suất lên tới trên 1.000 khách/chuyến. Các chuyến xuất phát từ Vũng Tàu sẽ khởi hành vào lúc 7h30 tại cảng Cầu Đá (Vũng Tàu) và các chuyến xuất phát từ Côn Đảo sẽ khởi hành vào lúc 13h tại cảng Bến Đầm (Côn Đảo).

Như vậy, so với lịch trình cũ, lịch trình mới Phuquoc Express tuyến Vũng Tàu- Côn Đảo sẽ tăng thêm 4 chuyến với tổng số lượt khách có thể đáp ứng lên tới 8.000 khách. Cộng thêm tuyến Trần Đề- Côn Đảo do tàu Phuquoc Express đang vận hành hàng ngày, tổng lượt khách đến Côn Đảo do Phuquoc Express đảm nhận sẽ lên tới hơn 23.000 lượt khách trong dịp lễ năm nay.

Còn với một số công ty vận tải khác như tàu Superdon sẽ tiếp tục vận hành hàng ngày với mỗi ngày 2 con tàu đi từ cảng Trần Đề tới Côn Đảo và quay lại, tàu Phuquy Express cũng vận hành với 01 chuyến/ngày từ cảng Sài Gòn (quận 4, TPHCM) tới Côn Đảo hay ngược lại.

Cùng với các tuyến máy bay từ TPHCM hay Cần Thơ tới Côn Đảo với tần suất từ 10 tới 20 chuyến/ngày, dự báo lượng khách đến Côn Đảo trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dự kiến sẽ tăng mạnh so với các năm trước.

Từ ngày 19/4, Vietjet sẽ tổ chức chuyến bay từ Hà Nội và TPHCM đến sân bay Côn Đảo bằng máy bay Comac. Với giá vé bay thẳng Hà Nội - Côn Đảo từ 4,3 - 5 triệu đồng/vé/chiều và TPHCM - Côn Đảo từ 1 - 2,4 triệu đồng/vé/chiều, dự kiến mỗi ngày Vietjet sẽ khai thác 4 chuyến bay tới Côn Đảo (2 chuyến từ Hà Nội và 2 chuyến từ TPHCM)