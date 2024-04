Tăng chi phí làm visa đi Mỹ từ ngày 10/4

TPO - Theo thông tin từ Phái đoàn ngoại giao Mỹ, tỷ giá xin thị thực Mỹ cho công dân Việt Nam sẽ tăng lên 26.000 đồng/USD từ ngày 10/4.

Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam thông báo sẽ thay đổi tỷ giá hối đoái áp dụng đối với các dịch vụ lãnh sự từ 25.000 đồng/USD thành 26,000 VNĐ/USD.

Trước đó, từ ngày 5/9/2023, phái đoàn ngoại giao Mỹ đã điều chỉnh tỷ giá từ 24,000 VNĐ/USD lên 25,000 VNĐ/USD.

Tỷ giá mới có hiệu lực từ ngày 10/4. Tất cả đương đơn nộp phí xin thị thực từ ngày 10/4 trở đi sẽ phải đóng phí thị thực theo tỷ giá mới 26.000 đồng/USD. Mức tỷ giá này sẽ khiến lệ phí xin visa Mỹ tăng lên đáng kể.

Đương đơn nộp phí xin thị thực trước ngày 10/4 sẽ theo tỷ giá cũ 25.000 đồng/USD và vẫn có thể sử dụng hóa đơn này đến khi hết hạn.

Tỷ giá xin thị thực Mỹ không theo biến động thị trường ở Việt Nam, nhưng với mức quy đổi 26.000 đồng/USD, tỷ lệ này đang cao hơn so với mức niêm yết của ngân hàng Việt Nam.

Theo chương trình Miễn thị thực (VWP) do Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) quản lý với sự tư vấn của Bộ Ngoại giao, công dân ở các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương không cần xin visa Mỹ bao gồm Australia, New Zealand, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Brunei.

Tuy nhiên, họ vẫn cần phải xin giấy phép đi lại (ESTA) trước khi lên một hãng hàng không hoặc đường biển để đến Mỹ. Giấy phép này có hiệu lực trong vòng 2 năm.

Trong khi đó, công dân Mỹ có thể nhập cảnh gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần thị thực. Nhiều quốc gia cấp thị thực cho công dân Mỹ khi nhập cảnh hoặc cấp thị thực điện tử (e-visa), điển hình như Việt Nam.