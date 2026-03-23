Tận thấy nơi 'gây bão' ở thủ phủ nho Ninh Thuận

Hồ Nam - Như Ý - Lữ Hồ
TPO - Không chỉ có nắng, gió và những bờ biển xanh ngắt, Ninh Thuận còn mê hoặc lòng người bởi những vườn nho trĩu quả chạy dài tít tắp. Trong số đó, thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa trở thành điểm đến "gây bão" với du khách thập phương nhờ mô hình du lịch canh nông độc đáo.

Clip: Mỗi ngày có hàng trăm lượt khách tham quan vườn nho thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa như một ốc đảo xanh mướt giữa vùng đất vốn nổi tiếng khắc nghiệt. Ngay khi đặt chân đến cổng làng, hương vị thanh khiết của lá cây và vị ngọt thoang thoảng trong gió như mời gọi du khách bước vào hành trình khám phá đầy thú vị.

Khác với những điểm tham quan đóng khung, các vườn nho ở đây mở cửa chào đón khách bằng sự nồng hậu và chân chất của người dân xứ nắng.

Nho sản phẩm đặc trưng của vùng đất biển Ninh Thuận.

Điểm nhấn thu hút đông đảo du khách nhất chính là hoạt động trải nghiệm thu hoạch trực tiếp. Thay vì mua những chùm nho đã được hái sẵn, du khách sẽ được các chủ vườn trao tận tay chiếc kéo nhỏ và chiếc giỏ tre xinh xắn.

Bước đi dưới những giàn nho thấp lè tè, mát rượi, du khách có thể tự do len lỏi giữa những hàng cây, lựa chọn cho mình những chùm nho chín mọng nhất, to nhất. Cảm giác tiếng "tách" vang lên khi mũi kéo cắt qua cuống nho, rồi đỡ lấy chùm quả nặng trĩu trên tay mang lại một sự thích thú khó tả, giúp thực khách cảm nhận trọn vẹn thành quả lao động của những người nông dân tần tảo.

Nho xanh sản phẩm được nhiều du khách lựa chọn.

Thưởng thức nho ngay tại vườn là một trải nghiệm vị giác bùng nổ. Những trái nho đỏ, nho xanh Thái An nổi tiếng với độ giòn, vị ngọt thanh và hậu vị hơi chua nhẹ đặc trưng, không hề gắt.

Giữa cái nóng oi ả của Ninh Thuận, được ngồi dưới bóng râm của giàn lá, nhâm nhi những trái nho tươi rói còn nguyên lớp phấn trắng và nhấp một ngụm mật nho mát lạnh thì mọi mệt mỏi đường xa dường như tan biến hết. Đây cũng là dịp để du khách tìm hiểu về quy trình chăm sóc kỳ công từ lúc ra hoa đến khi kết trái của người dân địa phương.

Không dừng lại ở việc ăn thử và hái trái, vườn nho Thái An còn là "thiên đường" cho những tín đồ yêu chụp ảnh. Những lối đi nhỏ giữa hai hàng nho, những chùm quả lủng lẳng đan xen giữa sắc xanh của lá và ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên những khung hình đầy chất thơ, đậm chất "vườn nồng". Sau khi thỏa thích check-in, du khách có thể chọn mua nho tươi vừa hái hoặc các đặc sản từ nho như rượu nho, mứt nho, nho khô về làm quà cho người thân với mức giá vô cùng hợp lý ngay tại vườn.

Mỗi ngày vườn nho thu hút hàng trăm lượt khách du lịch ghé tham quan trải nghiệm.
Du khách được tận tay hái những chùm nho chín đỏ, thưởng thức ngay tại vườn.
Chị Phạm Thị Ngọc Tiền cho biết mỗi ngày vườn nho của gia đình chị đón hàng trăm lượt khách tham quan.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa - cho biết, bên cạnh các loại trái cây bổ trợ thể lực như dưa hấu, táo và chuối, Ban tổ chức đã quyết định bổ sung thêm nho - một đặc sản của Khánh Hòa vào thực đơn tiếp sức, nhằm vừa đảm bảo dinh dưỡng cho vận động viên, vừa quảng bá sản vật địa phương đến du khách.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

