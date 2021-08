Tấn công thành viên tổ kiểm dịch vì bảo lãnh bạn qua chốt không được

TPO - Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an TX An Nhơn (Bình Định) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trương Quang Trường (51 tuổi, ở xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 3/8, ông Trương Quang Trường (là công nhân một công ty thủy lợi ở Bình Định) đến địa bàn xã Nhơn Lộc để kiểm tra việc cung cấp nước tại các kênh, đập phục vụ cho tưới tiêu. Sau khi kiểm tra xong, ông Trường gọi điện thoại rủ ông Nguyễn Hùng (56 tuổi, trú tại xã Nhơn Tân - người cùng cơ quan với ông Trường) đi về cùng. Tuy nhiên, ông Hùng không đủ các giấy tờ để qua chốt theo quy định phòng chống dịch COVID-19 nên không về. Trường hứa sẽ “bảo lãnh” cho ông Hùng được qua chốt và điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 1 (thuộc thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc) trước, ông Hùng điều khiển xe máy đến sau. Tại đây, ông Trường xuất trình đủ giấy tờ theo yêu cầu nên được qua chốt, còn ông Hùng không cung cấp đủ giấy tờ nên tổ công tác không cho qua. Lúc này, ông Trường đòi "bảo lãnh" cho ông Hùng nhưng tổ công tác không đồng ý. Trong tình trạng say xỉn, ông Trường có lời nói to tiếng, chửi thề, xưng hô không đúng chuẩn mực và xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với các thành viên tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt. Một cán bộ công an xã Nhơn Lộc yêu cầu ông Trường vào bên trong lán trại để làm việc nhưng ông này không chấp hành, tiếp tục chửi thề, lăng mạ tổ công tác, rồi quay xe định bỏ đi. Thấy vậy, một thành viên tổ công tác chặn lại thì ông Trường rút thanh sắt dài khoảng 60 cm (thanh cầm tay quay để mở khóa đập nước) tiếp tục to tiếng, chửi thề rồi đâm vào bụng thành viên tổ công tác ngã xuống đường. Những người còn lại đã khống chế rồi bàn giao ông Trường cho cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định. TRƯƠNG ĐỊNH