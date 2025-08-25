Tại sao sử dụng bao cao su khi quan hệ vẫn nhiễm HPV?

Được khuyến nghị là biện pháp bảo vệ tình dục an toàn, nhưng việc sử dụng bao cao su không thể đảm bảo tránh 100% nguy cơ lây nhiễm HPV.

Theo chia sẻ của dược sĩ Nguyễn Vân Anh (thành viên nhóm sáng lập kiêm Admin của Cộng đồng HPV Việt Nam – một cộng đồng uy tín hỗ trợ tư vấn cho những người nhiễm HPV), chị thường xuyên nhận được các câu hỏi về việc tại sao quan hệ tình dục lành mạnh, như: một vợ một chồng, luôn sử dụng bao cao su, quan hệ không xâm nhập, quan hệ xuất tinh ngoài âm đạo,… nhưng vẫn bị nhiễm HPV. Điều này gây sự hoang mang, lo lắng, thậm chí nghi ngờ trong quan hệ vợ chồng của không ít gia đình.

Sử dụng bao cao su là biện pháp an toàn nhưng không phòng tránh được 100% nguy cơ nhiễm HPV (Nguồn ảnh: Nhóm Cộng đồng HPV Việt Nam)

Nhận biết con đường lây nhiễm của HPV

Lý giải cho hiện tượng trên, dược sĩ Vân Anh giải đáp, HPV không chỉ lây nhiễm qua dịch tiết ở vùng sinh dục, mà còn lây nhiễm phổ biến qua sự tiếp xúc da kề da. Bao cao su không thể bao phủ hết vùng da tiếp xúc khi quan hệ tình dục, tương tự, quan hệ không xâm nhập hoặc xuất tinh ngoài âm đạo chỉ hạn chế sự lây nhiễm qua chất dịch, nhưng vẫn tồn tại sự tiếp xúc da hoặc niêm mạc của hai người. Khi có sự tiếp xúc với vùng da hoặc niêm mạc đang chứa virus HPV, việc lây nhiễm hoàn toàn có nguy cơ cao xảy ra.

Cách phòng ngừa hiệu quả sự lây nhiễm HPV

Dù bao cao su không giúp bạn phòng tránh 100% nguy cơ lây nhiễm, nhưng đây vẫn là biện pháp có tính an toàn rất cao giúp giảm nguy cơ xâm nhập của HPV vào trong cổ tử cung.

Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế khuyên bạn nên vệ sinh vùng sinh dục đúng cách trước và sau khi quan hệ vợ chồng. Biện pháp này hỗ trợ loại bỏ sự tồn tại của virus HPV trên da hoặc niêm mạc. Đối với những người đang nhiễm HPV, nên sử dụng dung dịch vệ sinh chuyên sâu công nghệ thân dầu để tăng khả năng bảo vệ vùng sinh dục trước nguy cơ lây nhiễm HPV mới hoặc lây nhiễm chéo cho vợ hoặc chồng.

Vệ sinh vùng sinh dục đúng cách trước và sau khi quan hệ giúp tăng loại bỏ HPV tồn tại trên da và niêm mạc bên ngoài

Trong trường hợp vùng sinh dục bị viêm, bạn cần điều trị tình trạng viêm nhằm giúp phòng tránh lây nhiễm HPV qua các tổn thương do viêm gây nên.

Cách tăng đào thải HPV ra khỏi cơ thể

Muốn tăng khả năng đào thải HPV, các chị em cần tăng hệ miễn dịch của cơ thể, đồng thời ngăn chặn các điều kiện và môi trường khiến virus HPV dễ xâm nhập như viêm nhiễm do nấm, vi khuẩn, các vết nứt trên tế bào niêm mạc…

Sử dụng các sản phẩm tăng hệ miễn dịch tại chỗ cho vùng sinh dục, đặc biệt sản phẩm ứng dụng công nghệ thân dầu có khả năng bám dính tốt, thẩm thấu sâu vào tận lớp đáy – nơi virus HPV trú ngụ, tăng hệ miễn dịch cơ thể, từ đó tăng khả năng đào thải HPV.

Sản phẩm giúp tăng đào thải HPV là một trong những biện pháp giảm nguy cơ tiến triển của HPV đến giai đoạn tổn thương nặng hơn

Vệ sinh vùng sinh dục một cách an toàn, khoa học trước và sau khi quan hệ. Sử dụng các dung dịch vệ sinh chuyên sâu, có khả năng kháng nấm, kháng khuẩn, ngăn chặn virus xâm nhập (trong đó có virus HPV). Dung dịch vệ sinh chuyên sâu sử dụng công nghệ thân dầu còn có công dụng dưỡng ẩm và tái tạo biểu mô, làm liền các kẽ nứt, chặn đường không cho virus HPV mới xâm nhập vào bên trong.

Bên cạnh đó, bạn cần duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý, điều độ, ăn uống đủ dinh dưỡng, ngủ đủ…

