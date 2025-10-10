'Sức khỏe' 4 ngân hàng sau gần 1 năm 'cấp cứu'

TPO - Theo Ngân hàng Nhà nước, gần 1 năm chuyển giao bắt buộc, 4 ngân hàng đã có nhiều chuyển biến tích cực về mô hình, tài chính và công nghệ, góp phần phục hồi hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng chuyển biến tích cực

Sau gần 1 năm thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc của 4 ngân hàng CBBank, Oceanbank, GPBank, DongABank, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đánh giá các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao những nỗ lực của các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, các ngân hàng chuyển giao bắt buộc, Ban kiểm soát đặc biệt các ngân hàng chuyển giao bắt buộc và các đơn vị, vụ, cục thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc hỗ trợ, triển khai thực hiện những nội dung tại Phương án chuyển giao bắt buộc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với các cơ chế, giải pháp hỗ trợ từ Nhà nước theo quy định của pháp luật và sự hỗ trợ tích cực của các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, sau gần 1 năm thực hiện chuyển giao, các ngân hàng chuyển giao bắt buộc đã đạt được những kết quả tích cực.

Ngân hàng chuyển giao bắt buộc đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Về cơ bản, các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức và kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, đã thực hiện thay đổi tên, nhận diện thương hiệu và ra mắt thương hiệu mới để tận dụng tối đa sức mạnh thương hiệu bảo trợ của các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc.

Các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đang từng bước nâng cấp, chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin với mục tiêu đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh liên tục cũng như đảm bảo an toàn an ninh thông tin của ngân hàng.

Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã có những chuyển biến tích cực như quy mô tổng tài sản, vốn huy động, dư nợ đều tăng trưởng cao. Nợ xấu từng bước được xử lý, một số ngân hàng hoạt động đã có lãi hoặc giảm lỗ so với cùng kỳ năm 2024. Các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc bước đầu đã bám sát và thực hiện kế hoạch năm đầu tiên trong giai đoạn 1 của phương án chuyển giao bắt buộc.

Khắc phục yếu kém

Vào tháng 11/2024 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố việc chuyển giao CBBank cho Vietcombank và Oceanbank cho MBBank. Sự kiện này nối tiếp việc chuyển giao tương tự đã được công bố vào tháng 1/2025 chuyển giao GPBank cho VPBank và DongABank cho HDBank.

Ngay sau khi nhận chuyển giao, các ngân hàng mẹ đã nhanh chóng triển khai loạt biện pháp cải tổ toàn diện. Bốn ngân hàng yếu kém cũng đã “thay tên đổi họ,” định vị lại thương hiệu theo hướng ngân hàng số thế hệ mới. Ngân hàng TNHH một thành viên Đông Á (DongABank) cũng được đổi tên thành Ngân hàng số Vikki (Vikki).

Ngân hàng TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam (CBBank) đổi tên là Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) trong khi Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (Ocean Bank) đổi tên thành Ngân hàng TNHH một thành viên Việt Nam Hiện Đại (MBV).

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu thành Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Kỷ Nguyên Thịnh Vượng với viết tắt giữ nguyên là GPBank.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc khẩn trương, tích cực triển khai các giải pháp để đảm bảo phương án chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo đúng nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các đơn vị, vụ, cục thuộc Ngân hàng Nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẩn trương xem xét, tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, ngân hàng được chuyển giao bắt buộc và Ban kiểm soát đặc biệt các ngân hàng chuyển giao bắt buộc.

.