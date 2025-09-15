Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Sự thật về bức ảnh 'núi rùa' gây sốt mạng xã hội

Hồng Nhung

TPO - Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện trở lại hình ảnh một ngọn núi có hình dáng giống đầu rùa, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, qua kiểm chứng, bức ảnh này hoàn toàn không có thật.

Theo trang kiểm chứng tin tức Snopes, bức ảnh “núi rùa” thực chất là một sản phẩm ghép kỹ thuật số, được lan truyền trên nhiều nền tảng trực tuyến từ năm 2018 đến nay.

Bức ảnh từng xuất hiện lần đầu trên trang tạo meme Imgflip vào năm 2018, sau đó được chia sẻ rộng rãi trên một số trang meme tiếng Ý và nhiều nhóm facebook vào năm 2019. Trong các bài đăng, hình ảnh này được mô tả là “cây ở Campuchia” hay “ngọn núi thiên nhiên kỳ thú”. Những năm tiếp theo, nó tiếp tục được chia sẻ lại trên TikTok, Threads, Instagram và Facebook.

tempimagekopfdz.jpg
Theo trang kiểm chứng tin tức Snopes, bức ảnh “núi rùa” thực chất là một sản phẩm ghép kỹ thuật số. Ảnh: Instagram/@turtle_page_ig.

Qua kiểm chứng, Snopes xác định bức ảnh là sự kết hợp từ hai bức hình riêng biệt. phần nền gồm hồ nước, cảnh quan và dãy núi phía sau được lấy từ bức ảnh Wild Goose Island tại công viên quốc gia Glacier, Montana, Mỹ, do nhiếp ảnh gia Jacob Frank chụp năm 2015; phần ngọn núi giống hình con rùa được cắt ghép từ bức ảnh Pilot Mountain ở bang Bắc Carolina, vốn xuất hiện trên kho ảnh miễn phí Pixabay.

Snopes từng công bố ảnh so sánh, cho thấy rõ sự trùng khớp giữa hai nguồn ảnh gốc và bức ảnh “núi rùa”. Vì được chỉnh sửa và ghép từ nhiều hình ảnh, bức ảnh này được xác định là giả mạo.

Đây không phải lần đầu tiên bức ảnh này bị lật tẩy. Hồi tháng 1/2022, hãng tin Australian Associated Press (AAP) cũng đã đưa ra kết luận tương tự, khẳng định đây chỉ là sản phẩm kỹ thuật số chứ không phải cảnh quan có thật.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần thận trọng, kiểm chứng nguồn gốc trước khi chia sẻ những hình ảnh “kỳ thú” được lan truyền trên internet, tránh tiếp tay cho tin giả.

Hồng Nhung
Yahoo News
#núi rùa #bức ảnh núi rùa #ghép kỹ thuật số #núi #turtle mountain

