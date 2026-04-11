Sự kiện Louis Vuitton: Quỳnh Anh Shyn - Châu Bùi cá tính, Tóc Tiên hoá "nàng thơ"

HHTO - Tại sự kiện thời trang diễn ra tối 10/4, Tóc Tiên gây chú ý với diện mạo "nàng thơ" khác lạ so với phong cách táo bạo theo đuổi từ đầu năm. Bộ đôi fashionista Quỳnh Anh Shyn - Châu Bùi cũng ghi dấu ấn với tạo hình nổi bật, thu hút nhiều thảo luận trên mạng xã hội.

Sự kiện khai trương cửa hàng menswear đầu tiên của Louis Vuitton tại Việt Nam diễn ra vào tối 10/4 ghi nhận hơn 22K bài thảo luận trên mạng xã hội Threads. Màn đọ sắc của dàn mỹ nhân V-Biz tại Saigon Centre là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm.

Khác các hình ảnh "hở bạo" gần đây, Tóc Tiên chọn trang phục thanh lịch, kín đáo đến dự sự kiện của nhà mốt Pháp.

Tóc Tiên nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng nhờ phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch, phù hợp với danh xưng "nàng thơ Louis Vuitton".

Chị Đẹp diện đầm đen xếp ly bèo nhún có giá hơn 57 triệu đồng, kết hợp cùng túi Capucines Mini giá 180 triệu đồng. Lối make-up tông hồng cùng kiểu tóc xoăn sóng giúp sao nữ hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung, năng động. "Tóc Tiên là nhân tố thời trang thú vị nhất nhì showbiz Việt. Táo bạo nhưng không phản cảm, kín đáo nhưng không nhạt nhòa!" - một khán giả nhận xét.

Min nổi bật giữa dàn khách mời nữ nhờ bản phối tông hồng rực rỡ. Giọng ca Có Em Chờ chọn áo khoác dáng ngắn và chân váy đồng bộ có giá khoảng 158 triệu đồng, phối cùng túi xách đồng màu.

Lan Khuê hưởng ứng trào lưu quần lửng capri hot nhất nhì mùa Hè này. Nữ siêu mẫu phối cùng áo ôm trắng, jacket phom oversized, chọn kính râm to bản và túi xách cỡ nhỏ để hoàn thiện tạo hình sang trọng. Bộ cánh của Lan Khuê gợi nhớ tới phong cách của các IT Girl Âu Mỹ những năm 2000.

Châu Bùi chọn thiết kế từ BST Cruise 2026, ra mắt gần 1 năm trước. Mẫu váy độc đáo này từng được Shin Min Ah, Lư Dục Hiểu lăng xê nhưng không thành công, gây nhiều tranh cãi.

Fashionista người Việt được khen ngợi có phần thể hiện thuyết phục hơn nhờ phối phụ kiện sắc nét, chọn tóc tém bạch kim. Cư dân mạng nhận xét Châu Bùi khiến thiết kế đầm cấu trúc mạnh mẽ mang cảm hứng hiệp sĩ trở nên dễ tiếp cận hơn.

Quỳnh Anh Shyn duy trì phong độ thời trang ấn tượng trong lần dự sự kiện mới nhất của Louis Vuitton. Chủ nhân ca khúc Girl Phố diện bộ cánh phá cách từ BST Cruise 2026. Em Xinh kết hợp áo khoác len dệt cùng chân váy hồng xếp tầng bất đối xứng.

Lối trang điểm sắc sảo cùng kiểu tóc búi chỉa (slicked spiky bun) giúp người đẹp hoàn thiện tạo hình cá tính.

MIDI
