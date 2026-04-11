Sự kiện Louis Vuitton: HIEUTHUHAI phá cách, "F4 nam thần" phim Việt đọ sắc

HHTO - HIEUTHUHAI, Thái Lê Minh Hiếu, "F3+1" nam chính điện ảnh Việt sở hữu chỉ số thảo luận "khủng" nhất tại sự kiện khai trương cửa hàng Louis Vuitton tại TP.HCM tối qua.

Thương hiệu Louis Vuitton chính thức khai trương cửa hàng menswear đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Sự kiện trở thành tâm điểm truyền thông khi quy tụ dàn khách mời đình đám của làng giải trí Việt.

"Anh Trai" ISAAC, JSOL ghi điểm với outfit trẻ trung, bắt mắt thuộc BST Xuân Hè 2026.

Thiên Minh, (S)TRONG Trọng Hiếu hội ngộ tại sự kiện khai trương của nhà mốt Pháp. Diện mạo cổ điển, đầy nam tính của hai Anh Tài nhận nhiều phản hồi tích cực từ netizen.

Sau show thời trang quốc tế tại Thượng Hải, "tân binh toàn năng" Thái Lê Minh Hiếu tiếp tục khiến các tín đồ thời trang trầm trồ tại sự kiện Louis Vuitton. Mỹ nam Gen Z chọn bộ trang phục tông màu be thuộc BST Xuân Hè 2026.

Phong thái tự tin, khả năng "cân" đồ của nam tân binh gây ấn tượng, hứa hẹn trở thành gương mặt "đắt show" cho các nhà mốt xa xỉ trong tương lai.

HIEUTHUHAI vẫn là ngôi sao hút thảo luận "khủng" tại sự kiện. Khác với số đông khách mời, Anh Trai "chơi trội", chỉ cập nhật thiệp mời từ thương hiệu sau khi đã dự sự kiện trở về. KOL "ruột" của nhà mốt Pháp vẫn duy trì phong độ nhan sắc bảnh bao trong lần trở lại mới nhất.

HIEUTHUHAI là sao nam duy nhất tại sự kiện được tài trợ trang phục từ BST Pre Fall 2026 của thương hiệu, giới thiệu vào tháng 12/2025. Các sản phẩm của BST này dự kiến sẽ được chính thức bày bán vào cuối tháng 4 và tháng 5 năm nay.

HIEUTHUHAI mặc thiết kế thuộc Look 9 trong BST Pre Fall 2026, xách theo túi Speedy P9 Bandoulière 30 màu xanh dương Indigo có giá gần 300 triệu đồng. Chi tiết cổ áo sơ mi cách điệu “nửa trong nửa ngoài” của nam rapper là điểm nhấn lạ mắt.

Bên cạnh HIEUTHUHAI, sự đổ bộ của các nam thần điện ảnh Việt tại sự kiện của Louis Vuitton là đề tài hot không kém trên mạng xã hội. Nhan sắc của bộ tứ nam chính V-Biz qua ống kính cam thường đẹp không tì vết.

Quốc Anh chọn tông nâu chủ đạo, hài hòa trong không gian mây tre đan, dệt macramé của cửa hàng. Võ Điền Gia Huy diện áo len móc kẻ sọc cùng quần jeans nhạt màu. Tạo hình "mát mẻ" của nam chính phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay mang tới tinh thần mùa Hè phóng khoáng và tự do.

Steven Nguyễn lần thứ hai dự sự kiện của nhà mốt Pháp. Chiếc áo khoác cardigan vải tweed mohair bị đánh giá là khiến tổng thể "ngột ngạt" so với thời tiết gần 40 độ tại TP.HCM.

Trần Ngọc Vàng "đốn tim" fangirl trong tạo hình "bạn trai nhà bên", thần thái rạng rỡ.

