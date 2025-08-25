Sự kiện khởi công Block Fiesta dự án FIATO AIRPORT CITY hòa nhịp đại lễ Quốc khánh

Niềm tự hào trong chuỗi công trình trọng điểm tỉnh Đồng Nai

Lễ khởi công Block Fiesta đã diễn ra thành công rực rỡ với sự tham dự của chính quyền địa phương, lãnh đạo xã Nhơn Trạch, chủ đầu tư Thang Long Hiệp Phước, đơn vị phát triển dự án Thang Long Real Group (TLRG), các đối tác thiết kế, thi công, xây dựng và hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi Block Fiesta là một trong 6 công trình trọng điểm được tỉnh Đồng Nai lựa chọn khởi công trong dịp Đại lễ 80 năm Quốc khánh.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, FIATO AIRPORT CITY đã liên tiếp ghi dấu hai cột mốc quan trọng khi Block Galaxy với 445 căn chính thức cất nóc vào ngày 03/08/2025 và ngay sau đó Block Fiesta được khởi công. Đây không chỉ là dấu ấn đáng tự hào mà còn là bảo chứng vững chắc về pháp lý và tiến độ triển khai, khẳng định uy tín, tiềm lực của TLRG, đồng thời mang đến sự an tâm cho khách hàng và nhà đầu tư đã tin tưởng lựa chọn dự án.

Block Fiesta chính thức khởi công trong dịp đại lễ 80 năm Quốc khánh

Sự kiện còn là dịp để khách hàng và nhà đầu tư trực tiếp tham quan, tìm hiểu về không gian sống và sản phẩm của dự án. Các dòng căn hộ 2–3 phòng ngủ với thiết kế vuông vức, tối ưu mặt sáng. Điểm nhấn chính là dòng căn hộ 2 phòng ngủ sân vườn (với diện tích sân vườn lên đến 48m², số lượng giới hạn) mang đến sự riêng tư và không gian sống hoàn hảo cho chuyên gia, nhà đầu tư và gia đình trẻ. Trong nhịp sống bận rộn của thế hệ công dân toàn cầu, khao khát được hòa mình vào thiên nhiên là một nhu cầu thiết yếu. Sân vườn riêng trở thành hơi thở xanh giữa lòng phố thị, mang lại sự cân bằng và cảm giác thư thái mỗi ngày, như một trải nghiệm “stay-cation” ngay tại tổ ấm.

Căn hộ 2 phòng ngủ diện tích sử dụng 82,56m² và diện tích sân vườn 48m²

FIATO AIRPORT CITY tạo ra hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" tại HUB thương mại khối đế, do TLRG phát triển cùng các thương hiệu hàng đầu. Dự án hiện thực hóa mô hình "thành phố 5 phút", phục vụ cư dân địa phương và hàng chục triệu lượt khách từ sân bay Long Thành với đầy đủ tiện ích mua sắm, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và giải trí.

Tiến độ vượt trội, cất cánh cùng sân bay Long Thành

FIATO AIRPORT CITY được triển khai song hành với Sân bay quốc tế Long Thành. Với tiến độ vững chắc, Block Galaxy dự kiến bàn giao vào Quý IV/2026 – thời điểm hoàn toàn trùng khớp với giai đoạn 1 của sân bay đi vào vận hành (giữa đầu năm 2026), giúp các chuyên gia, CEO có ngay một tổ ấm chất lượng cao để ổn định cuộc sống và công việc. Đối với nhà đầu tư, việc bàn giao đúng thời điểm sân bay vận hành cũng mang lại tiềm năng khai thác cho thuê cực kỳ hấp dẫn từ đội ngũ nhân sự sân bay, tạo ra dòng tiền bền vững và gia tăng giá trị tài sản trong tương lai.

Block Galaxy đã cất nóc vào ngày 03/08/2025 và dự kiến bàn giao vào Quý 4/2026

Nằm trong khu đô thị Thang Long Home – Hiệp Phước (gần 10ha) đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy hơn 65%, FIATO AIRPORT CITY sở hữu vị trí hơn 550m mặt tiền đắt giá ngay trục Đại lộ Tôn Đức Thắng (25B), hai đầu dự án cách hai ga Metro khoảng 500m giúp cư dân có thể di chuyển đến sân bay quốc tế Long Thành trong vỏn vẹn 5 phút.

Hạ tầng đa kết nối này còn đưa dự án trở thành tâm điểm lưu trú cho hơn 14.000 nhân sự hàng không tại sân bay Long Thành, khoảng 130.000 nhân sự, trong đó có 5.000 chuyên gia làm việc tại 9 KCN Nhơn Trạch cùng hàng nghìn nhân sự logistics tại cảng Phước An, các cụm cảng liền kề và trung tâm logistics Tân Hiệp.

Cư dân FIATO AIRPORT CITY được tận hưởng hệ tiện ích toàn diện: hồ bơi vô cực tầng thượng đầu tiên tại Nhơn Trạch rộng 850m², sky garden, gym, yoga, sân pickleball cùng hệ long môn đa tiện ích cho trẻ em, ngắm cảnh và thể chất. HUB thương mại dịch vụ khối đế và loạt tiện ích cao cấp khác mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn ngay dưới chân nhà.

Tọa lạc trên trục huyết mạch Tôn Đức Thắng (25B), cả hai đầu dự án đều cách ga Metro tương lai 500 m

FIATO AIRPORT CITY là dấu ấn tiếp nối hành trình 15 năm phát triển của Thang Long Real Group -từ “người khai mở” các khu đô thị kiểu mẫu tại Nhơn Trạch, đến “người nâng chuẩn” với dự án hội tụ pháp lý minh bạch, tiến độ vượt trội và tiềm năng đầu tư hiếm có. Lễ khởi công Block Fiesta là cột mốc khẳng định cam kết về tiến độ, chất lượng và tầm nhìn dài hạn, đưa FIATO AIRPORT CITY trở thành biểu tượng mới của đô thị sân bay Long Thành – nơi chuẩn sống toàn cầu và giá trị đầu tư bền vững hội tụ.