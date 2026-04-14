Sự kiện Crestron Day | SmartSpace Experience: Dấu ấn công nghệ định hình không gian làm việc thông minh

Ngày 19/03/2026, sự kiện Crestron Day | SmartSpace Experience do Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Hoàng Minh phối hợp cùng Crestron Electronics tổ chức đã diễn ra thành công, thu hút sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và đối tác trong lĩnh vực AV.

Với chủ đề SmartSpace Experience, sự kiện tập trung làm rõ một xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ: chuyển đổi từ mô hình làm việc truyền thống sang môi trường hybrid linh hoạt. Trong bối cảnh đó, công nghệ AV không còn đóng vai trò hỗ trợ đơn lẻ, mà trở thành nền tảng cốt lõi giúp kết nối con người, không gian và dữ liệu.

Chia sẻ tại sự kiện, Jerry Park – Executive Director tại Crestron Electronics nhấn mạnh: “Doanh nghiệp hiện đại cần một hệ sinh thái công nghệ tích hợp, nơi các nền tảng điều khiển, hiển thị và cộng tác được kết nối đồng bộ để đảm bảo trải nghiệm liền mạch và tối ưu hiệu suất vận hành.”

Tiếp nối góc nhìn chiến lược, Alvin Nguyen – Application Engineer tại Crestron Electronics đã cụ thể hóa bằng các kịch bản triển khai thực tế trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, tài chính – ngân hàng và khách sạn. Những phân tích này cho thấy rõ khả năng thích ứng linh hoạt của hệ sinh thái Crestron trong các môi trường vận hành khác nhau.

Tại sự kiện các chuyên gia Crestron cũng giới thiệu các sản phẩm: AutomateVX, cho phép tự động điều phối và chuyển đổi góc quay giữa nhiều camera, kết hợp cùng 1 Beyond Cameras giúp tracking người nói và tối ưu khung hình theo thời gian thực. Giải pháp này mang lại trải nghiệm họp trực tuyến chuyên nghiệp, gần với tiêu chuẩn sản xuất nội dung.

Song song, AirMedia tiếp tục khẳng định vai trò trong việc nâng cao trải nghiệm cộng tác khi cho phép trình chiếu không dây nhanh chóng, loại bỏ hoàn toàn rào cản về kết nối.

Không gian trưng bày sản phẩm còn tái hiện mô hình phòng họp hiện đại với Crestron Videobar 70 – thiết bị hội nghị truyền hình all-in-one tích hợp camera, micro và loa, kết hợp cùng màn hình điều khiển Crestron TS-1070-B-S. Tất cả được vận hành trên một giao diện trực quan, cho phép người dùng kiểm soát toàn bộ hệ thống chỉ với một chạm.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, sự kiện cũng làm nổi bật vai trò của đơn vị triển khai – yếu tố quyết định việc công nghệ có thực sự phát huy hiệu quả hay không. Đại diện Hoàng Minh, Nguyễn Đức Hùng – Trưởng phòng Dự án, đã chia sẻ: ”Trong hệ thống AV cho doanh nghiệp, thiết bị có thể dễ dàng tìm thấy trên thị trường, nhưng một đối tác đủ năng lực để triển khai hiệu quả, tối ưu chi phí lại không nhiều – và Hoàng Minh định vị mình chính là đối tác đó.”

Hiện tại, Hoàng Minh là Elite Partner – cấp độ cao nhất của Crestron Electronics, khẳng định năng lực chuyên môn và uy tín trên thị trường. Đây là nền tảng để Hoàng Minh triển khai các hệ thống AV quy mô lớn mang tới cho doanh nghiệp chất lượng QUỐC TẾ với giá VIỆT NAM.

Không chỉ dừng lại ở năng lực kỹ thuật, Hoàng Minh còn sở hữu đội ngũ kỹ sư chuyên sâu, có khả năng “may đo” giải pháp theo từng ngành nghề. Điều này cho phép doanh nghiệp đáp ứng linh hoạt các nhu cầu khác nhau, từ giáo dục, tài chính – ngân hàng đến khách sạn và doanh nghiệp đa quốc gia.

Thực tế đã được chứng minh qua các dự án tiêu biểu như VinUniversity, Trung tâm đào tạo Techcombank và InterContinental Ha Long Bay – những công trình đòi hỏi tiêu chuẩn cao cả về công nghệ lẫn trải nghiệm người dùng.

Có thể thấy, Crestron Day | SmartSpace Experience không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ, mà còn là minh chứng rõ nét cho cách các giải pháp AV đang định hình lại không gian làm việc trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh mô hình hybrid ngày càng trở thành tiêu chuẩn, việc đầu tư vào một hệ sinh thái công nghệ tích hợp không còn là lựa chọn, mà là bước đi chiến lược. Và với sự đồng hành của những đơn vị như Hoàng Minh cùng nền tảng công nghệ từ Crestron Electronics, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể từng bước xây dựng những không gian làm việc thông minh, hiệu quả và bền vững.