Sử dụng chứng chỉ tiếng Anh giả, nữ sinh Đại học Khánh Hòa bị buộc thôi học

TPO - Lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa vừa xác nhận đã kỷ luật, buộc thôi học một nữ sinh viên 22 tuổi, ngành Sư phạm Toán học, do có hành vi gian lận trong hồ sơ xét tốt nghiệp.

Chiều 22/8, lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa cho biết, trường này vừa ra quyết định kỷ luật buộc thôi học đối với một nữ sinh viên 22 tuổi, ngành Sư phạm Toán học, do sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC giả để nộp xét tốt nghiệp.

Theo đó, nữ sinh này không chỉ bị buộc thôi học mà còn phải hoàn trả tài sản đã mượn của trường và bồi hoàn kinh phí đào tạo giai đoạn 2021-2025, với số tiền 20 triệu đồng. Đơn vị cấp chứng chỉ cho nữ sinh cũng đã có văn bản phản hồi nhà trường với nội dung bằng chứng chỉ TOEIC là giả mạo.

Trường Đại học Khánh Hòa buộc thôi học một nữ sinh gian lận dùng chứng chỉ ngoại ngữ giả. Ảnh: L.H.

Trước đó, vào tháng 5/2025, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ xét tốt nghiệp, nhà trường yêu cầu sinh viên nộp đầy đủ chứng chỉ theo quy định, trong đó có chuẩn đầu ra ngoại ngữ tương đương bậc B2. Qua quy trình thẩm tra, đối chiếu với đơn vị cấp chứng chỉ, trường phát hiện nữ sinh đã nộp chứng chỉ TOEIC giả mạo.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa, thời gian gần đây, nhà trường đã phát hiện nhiều trường hợp sinh viên sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giả. Do đó, tất cả các chứng chỉ do sinh viên nộp vào đều được nhà trường thẩm định lại rất kỹ.