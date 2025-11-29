Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sự cố Airbus: Hãng nào nhiều máy bay phải triệu hồi nhất thế giới?

Hồng Nhung

TPO - Các hãng hàng không trên toàn thế giới đang phải đối mặt với tình trạng gián đoạn nghiêm trọng sau khi Airbus ra lệnh triệu hồi khẩn cấp hơn 6.000 chiếc máy bay A320, chiếm hơn một nửa đội bay dòng A320 toàn cầu. Hãng vận hành A320 nhiều nhất thế giới hiện nay là American Airlines, với 480 chiếc.

Quyết định này liên quan đến việc cập nhật phần mềm máy bay, tạo ra áp lực lớn lên các hãng trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao vào cuối tuần.

Tại Nhật Bản, Hãng hàng không ANA Holdings, khai thác máy bay Airbus A320 lớn nhất nước này thông báo đã phải hủy 65 chuyến bay trong ngày 29/11. Việc hủy chuyến áp dụng cho cả hãng mẹ và các công ty con như Peach Aviation.

Trong khi đó, Hãng Asiana Airlines của Hàn Quốc chỉ có 17 máy bay bị ảnh hưởng và dự kiến gián đoạn không đáng kể.

Trên phạm vi toàn cầu, hãng vận hành A320 lớn nhất thế giới American Airlines cho biết khoảng 340 trên tổng số 480 máy bay sẽ cần cập nhật phần mềm. Hãng dự kiến phần lớn các sửa chữa sẽ hoàn tất vào ngày 29/11, với mỗi máy bay mất khoảng hai giờ để hoàn thiện.

a320neo-image-from-airbus-1024x685-11zon.jpg
Các hãng hàng không trên toàn thế giới đang phải đối mặt với tình trạng gián đoạn nghiêm trọng sau khi Airbus ra lệnh triệu hồi khẩn cấp hơn 6.000 chiếc máy bay A320. Ảnh: AirInsight.

Lufthansa của Đức dự báo một số chuyến bay có thể bị hủy hoặc hoãn vào cuối tuần, trong khi Air France đã hủy 35 chuyến vào ngày 28/11.

Tại châu Âu, các hãng như Wizz Air, British Airways và easyJet cũng đang triển khai cập nhật để đảm bảo tuân thủ chỉ thị của Airbus, dẫn đến một số thay đổi trong lịch trình bay cuối tuần.

Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Air New Zealand sẽ cập nhật phần mềm cho tất cả máy bay A320neo trước khi thực hiện chuyến bay tiếp theo, gây gián đoạn một số chuyến vào ngày 29/11.

Air India và hãng con Air India Express cũng phải điều chỉnh phần mềm và phần cứng trên đội bay, trong khi hãng Indigo dự kiến một số chuyến bay thay đổi nhẹ lịch trình.

Tại Mỹ Latinh, các hãng như Volaris, Latam Airlines đang tiến hành cập nhật phần mềm theo chỉ thị của Airbus, dẫn đến khả năng chậm trễ hoặc hủy chuyến trong 48-72 giờ tới.

Các chuyên gia hàng không nhận định đây là một trong những đợt thu hồi phần mềm lớn nhất trong lịch sử, đặt ra áp lực đáng kể lên các hãng hàng không vào thời điểm cao điểm du lịch. Hành khách được khuyến nghị kiểm tra thông tin chuyến bay trước khi ra sân bay để tránh gián đoạn.

Hồng Nhung
Reuters
