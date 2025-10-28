Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Studio home 50m2 nhỏ gọn nhưng thanh lịch

Thúy Hiền
TPO - Công trình là một studio home chỉ 50m², được tối giản với ba gam màu trắng, nâu, đen. Ngôi nhà mới nằm trong khuôn viên nơi từng có căn nhà truyền thống hơn 20 năm tuổi, tạo nên sự đối lập thú vị giữa cũ và mới.

Với vẻ trong sáng, giản dị, ngôi nhà như “đứa con út” của gia đình, mỗi ngày đón nắng sớm và mỗi tối lại ngập trong ánh đèn vàng ấm áp, mang đến cảm giác thân thuộc và bình yên.

fb-img-1761374175919.jpg

Bên ngoài, căn nhà được thiết kế hiện đại với mặt tiền kính và hàng hiên lam sắt, vẫn cho phép ánh sáng trực tiếp đi vào phía trong, làm sáng khu vực phòng khách.

fb-img-1761374181356.jpg
fb-img-1761374179738.jpg

Do diện tích nhỏ nên nội thất căn nhà được thiết kế nhỏ gọn, bố trí hợp lý để đảm bảo công năng sử dụng.

fb-img-1761374183092.jpg
fb-img-1761374185799.jpg

Khu vực giường ngủ và phòng làm việc được đầu tư về diện tích hơn, tạo không gian thoáng đãng thoải mái cho gia chủ. Nội thất mặc hạn chế về số lượng nhưng hình thức và hiệu suất sử dụng cao.

fb-img-1761374184244.jpg
fb-img-1761374178211.jpg

Căn hộ nhỏ nhưng thực sự đem lại cảm giác rộng thoáng và ấm cúng cho người sử dụng. Đây là thiết kế đáng tham khảo cho những gia chủ muốn cải tạo căn hộ nhỏ.

Thúy Hiền
HQN Architects
#studio nhỏ #thiết kế nội thất #căn hộ 50m2 #nhà hiện đại #cải tạo căn hộ #thiết kế tối giản #nhà nhỏ đẹp

