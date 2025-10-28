Studio home 50m2 nhỏ gọn nhưng thanh lịch

TPO - Công trình là một studio home chỉ 50m², được tối giản với ba gam màu trắng, nâu, đen. Ngôi nhà mới nằm trong khuôn viên nơi từng có căn nhà truyền thống hơn 20 năm tuổi, tạo nên sự đối lập thú vị giữa cũ và mới.

Với vẻ trong sáng, giản dị, ngôi nhà như “đứa con út” của gia đình, mỗi ngày đón nắng sớm và mỗi tối lại ngập trong ánh đèn vàng ấm áp, mang đến cảm giác thân thuộc và bình yên.

Bên ngoài, căn nhà được thiết kế hiện đại với mặt tiền kính và hàng hiên lam sắt, vẫn cho phép ánh sáng trực tiếp đi vào phía trong, làm sáng khu vực phòng khách.

Do diện tích nhỏ nên nội thất căn nhà được thiết kế nhỏ gọn, bố trí hợp lý để đảm bảo công năng sử dụng.

Khu vực giường ngủ và phòng làm việc được đầu tư về diện tích hơn, tạo không gian thoáng đãng thoải mái cho gia chủ. Nội thất mặc hạn chế về số lượng nhưng hình thức và hiệu suất sử dụng cao.

Căn hộ nhỏ nhưng thực sự đem lại cảm giác rộng thoáng và ấm cúng cho người sử dụng. Đây là thiết kế đáng tham khảo cho những gia chủ muốn cải tạo căn hộ nhỏ.