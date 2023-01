Song Joong Ki và Song Hye Kyo đứng đầu giá trị thương hiệu 2023

TPO - Song Joong Ki và Song Hye Kyo hiện đứng đầu danh sách diễn viên truyền hình có giá trị thương hiệu cao nhất đầu năm 2023 do lần lượt xuất hiện trong hai bộ phim nổi tiếng "Cậu út nhà tài phiệt" và "The Glory".

Theo kết quả của Viện danh tiếng doanh nghiệp Hàn Quốc, Song Hye Kyo và chồng cũ Song Joong Ki hiện đứng đầu trong danh sách Diễn viên truyền hình có giá trị thương hiệu cao nhất đầu năm 2023.

Kết quả được đưa ra sau một tuần phân tích dữ liệu từ 50 ngôi sao trong lĩnh vực truyền hình. 10 người đứng đầu trong danh sách dựa trên hoạt động truyền thông, cộng đồng.

Trong tháng đầu tiên của năm 2023, Song Hye Kyo đứng đầu với 10.041.913 điểm. Diễn viên phim Ngôi nhà hạnh phúc được chú ý với bộ phim lấy đề tài bạo lực học đường The Glory.

Trong tác phẩm mới, Song Hye Kyo phá vỡ hình tượng ngọc nữ. Cô được khen khi dám đóng phim đề tài gai góc, khác với khuôn mẫu những tác phẩm trước đó. Việc gây chú ý với phim mới giúp cái tên Song Hye Kyo được tìm kiếm nhiều.

Song Joong Ki đứng thứ hai với tổng 8.005.509 điểm. Nam diễn viên hiện được chú ý với tác phẩm Cậu út nhà tài phiệt. Tập cuối phim đạt rating 26,9%, tăng 1,9% so với tập 15 (25%). Đây cũng là mức tỷ suất cao nhất của bộ phim kể từ khi ra mắt đến nay.

Theo Mydaily, Cậu út nhà tài phiệt đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Phim truyền hình được xem nhiều nhất trên hệ thống đài cáp Hàn Quốc, chỉ xếp sau Thế giới hôn nhân (28,4%).

Sau khi ly hôn, cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều có bước tiến riêng trong sự nghiệp. Những bộ phim của Song Joong Ki đều có rating cao và gây tiếng vang như Space Sweepers, Vincenzo, gần đây là Cậu út nhà tài phiệt. So với chồng cũ, Song Hye Kyo thăng hoa với các hợp đồng quảng cáo, bìa tạp chí nhưng lại chật vật khi đóng phim. Cô phất lên khi đóng vai cô gái trả thù bị bắt nạt học đường trong The Glory.

Go Yoon Jung đứng thứ 3 trong danh sách sau khi tham gia tác phẩm Alchemy of Souls: Light and Shadow của đài tvN. Nhờ sức hút của The Glory, nữ diễn viên Lim Ji Yeon đứng vị trí thứ 4.

Sáu cái tên còn lại trong danh sách diễn viên truyền hình có giá trị thương hiệu cao nhất đầu năm 2023 là Lee Do Hyun, Park Sung Hoon, Lee Sung Min, Jung Ji So, Lee Jae Wook và nữ diễn viên Moon Ga Young.