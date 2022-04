Sơn Tùng M-TP xin lỗi, chủ động ngưng phát hành 'There’s No One At All'

TPO - Sơn Tùng M-TP đăng bài xin lỗi khán giả. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ trực tiếp lên tiếng về scandal của mình.

Sơn Tùng ra mắt MV tiếng Anh There’s No One At All tối 28/4. Sản phẩm bị cho là cổ súy hành động tự vẫn lên người trẻ. Rất nhiều người đã yêu cầu ca sĩ có lời xin lỗi và gỡ MV.

Chiều 29/4, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết sẽ phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu chặn MV này trên không gian mạng và xem xét hướng xử lý nghệ sĩ vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước “bão” chỉ trích, tối cùng ngày, nam ca sĩ đã chính thức gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân. Đây là lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP trực tiếp lên tiếng về scandal của mình.

Giọng ca sinh năm 1994 cho biết, MV được lấy ý tưởng từ chính những giai điệu, ca từ và tinh thần của bài hát mà anh viết ra.

Xuyên suốt MV là hình ảnh của một đứa bé không gia đình, không bạn bè nhưng luôn tin vào một ngày nào đó sẽ được bù đắp, được yêu thương, được quan tâm như bao đứa trẻ khác.

Chủ đích việc xây dựng hình ảnh này, Sơn Tùng mong muốn thông qua MV có thể truyền tải thông điệp “Hãy thấu hiểu cảm xúc bên trong những người cô đơn, hiểu để yêu thương, che chở, và hãy mở rộng tấm lòng của chúng ta trước khi quá muộn”.

Bên cạnh, anh cũng muốn được chia sẻ sự đồng cảm của mình đến với những mảnh đời bất hạnh ngoài kia rằng: “Bạn không hề cô đơn, có rất nhiều người giống như bạn".

“Trong nghệ thuật sẽ luôn có những ẩn ý ở từng cảnh, thậm chí là chiều sâu nội tâm đến khó hiểu của nhân vật mà mỗi một người nghệ sĩ hay người sáng tạo muốn khán giả của mình cảm nhận”, anh nói.

Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi và sẽ chủ động gỡ MV: “Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này. Đây thực sự không phải là những gì mà Tùng hay công ty mong muốn.

Tùng luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tùng luôn mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội cũng như cho quê hương đất nước Việt Nam của mình.

Vì vậy, Tùng và công ty, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, sẽ chủ động ngưng phát hành MV There’s No One At All”.

Cuối cùng, Sơn Tùng dành lời cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp từ khán giả và các Sở ban ngành về dự án lần này.