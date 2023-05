Sôi nổi vòng Bán kết khu vực Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới

TPO - “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” là sân chơi giúp các em hiểu biết xã hội, tìm hiểu nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước, từ đó tham gia hội nhập, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Sáng 5/5, tại tỉnh Nghệ An, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát tổ chức vòng bán kết cấp khu vực sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới”.

Tham dự chương trình có anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương, Trưởng Ban tổ chức sân chơi.

Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” đã được Hội đồng Đội Trung ương chính thức triển khai vào ngày 12/10/2022, dành cho các em thiếu nhi từ 6 – 11 tuổi; giúp các em hiểu biết xã hội, tìm hiểu nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước, từ đó giúp các em tham gia hội nhập, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trải qua vòng trực tuyến đã có hơn 10.000 bài dự thi trong đó có hơn 7.000 bài dự thi hợp lệ với sự tham gia của gần 15.000 em thiếu nhi, Ban Tổ chức đã chọn được 100 đội xuất sắc toàn quốc tham gia vòng bán kết sân chơi cấp khu vực. Tỉnh Nghệ An được lựa chọn là khu vực thứ sáu diễn ra vòng bán kết với sự tham gia của 12 đội.

Phát biểu khai mạc, anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng: “Trong bối cảnh toàn cầu hóa, tiếng Anh là chìa khóa mở ra thành công, quyết định năng lực hội nhập không chỉ đối với từng cá nhân mà trên cả bình diện quốc gia dân tộc. Sân chơi mong muốn khơi dậy, nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực hội nhập quốc tế cho các em thiếu nhi; thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi các nước trên thế giới; tạo động lực học tập ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đối với mỗi thiếu nhi”.

Anh Lê Anh Quân mong muốn các bạn tham dự vòng Bán kết bình tĩnh, tự tin, phát huy hết khả năng, sự sáng tạo cùng nhau đạt thành tích tốt và tích cực giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, có thêm nhiều người bạn mới.

Tại Nghệ An, đã có 12 đội tham gia. Kết quả, giải Nhất khu vực thuộc về liên đội trường Tiểu học Hùng Tiến (huyện Nam Đàn, Nghệ An); giải Nhì khu vực thuộc về trường Tiểu học Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) và trường Tiểu học Thạch Khê (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); giải Ba thuộc về trường Tiểu học Đại Sơn (huyện Đô Lương), Tiểu học Hưng Dũng 2 (TP Vinh) và Tiểu học Châu Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An).

Nhằm cụ thể hóa Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.