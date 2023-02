Số tiền 'khủng' xử phạt người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe

TPO - Hơn 466 tỷ đồng là số tiền xử phạt vi phạm nồng độ cồn những người tham gia giao thông được Công an TPHCM xử lý trong khoảng 14 tháng qua. Công an thành phố đang tiếp tục siết chặt xử lý tình trạng trên để ngăn chặn tai nạn giao thông.

Chiều 232, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM đã thông tin về tình trạng lái xe sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông và chống người thi hành công vụ.

Ông Hà cho biết, qua đánh giá về nguyên nhân vụ các vụ gây tai nạn giao thông, việc sử dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân chiếm tỷ lệ tương đối trong các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

Mặc dù quy định của pháp luật hiện nay xử lý khá nặng đối với các hành vi này. Tuy nhiên, qua xử lý của Công an thành phố cho thấy, số lượng người vi phạm còn khá nhiều. Cụ thể, năm 2022 công an thành phố xử lý 55.555 vụ vi phạm về nồng độ cồn, phạt hành chính trên 400 tỷ đồng. Về xử lý hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra 11 vụ.

Trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ ngày 15/11/2022 đến 5/2/2023 Công an TPHCM đã xử lý 17.456 vụ vi phạm về nồng độ cồn, tăng khoảng 2.180 vụ so với cùng kỳ, giữ hơn 16.400 phương tiện vi phạm, tước 11.055 giấy phép lái, xử phạt các trường hợp vi phạm nồng độ cồn hơn 66 tỷ đồng. Đối với các trường hợp chống người thi hành công vụ đã xảy ra 3 trường hợp.

Trao đổi về các biện pháp xử lý vi phạm nồng độ cồn, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch cao điểm, các chỉ đạo đơn vị trực thuộc, trong đó có giải pháp đẩy mạnh, đa dạng các hình thức tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền về “không lái xe khi đã uống rượu bia”.

"Công an thành phố yêu cầu các lực lượng tuần tra phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, coi đây là nhiệm vụ, chỉ tiêu hàng đầu. Xử lý vi phạm trong tuần tra không chỉ tập trung vào một thời điểm nào trong ngày. Đồng thời, tăng cường kết hợp kiểm soát lưu động với xử lý tại các điểm cố gắng. Tổ chức mạng lưới tuần tra kiểm soát liên hoàn, tránh trường hợp người vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện giao thông trên một quãng đường dài mà không được kiểm soát gây tai nạn"- ông Hà cho biết.

Về giải pháp xử lý các hành vi chống người thi hành công vụ, Công an thành phố thường xuyên quán triệt, tuyên truyền cán bộ chiến sĩ công an khi thực thi nhiệm vụ phải giữ vững tư cách, tác phong chuẩn mực theo quy định; trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng tuần tra kiểm soát. Phối hợp các lực lượng kiên quyết ngăn chặn ngay từ đầu không để phát sinh các vụ việc phức tạp.

Bên cạnh đó, Công an thành phố đang bố trí các đội hình tuần tra kiểm soát phù hợp kết hợp cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự để xử lý. Trang bị hệ thống camera body ghi nhận các hình ảnh của các hoạt động tuần tra kiểm soát tra phục vụ cho việc xử lý. Gắn công tác tuyên truyền với xử lý nghiêm các hành vi phạm, chống người thi hành công vụ.