Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, tài xế lái xe chạy vào hẻm trốn CSGT

TPO - Phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tay lái loạng choạng có dấu hiệu say xỉn, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người này đã điều khiển phương tiện chạy vào một con hẻm để lẩn trốn.

Khuya 9/2, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông trên địa bàn đảm trách.

Khoảng 21h30, tổ công tác phát hiện ông P.V.M (46 tuổi, ngụ quận 7) đang điều khiển xe máy BKS 59C2-745... lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát hướng từ quận 4 về huyện Nhà Bè với biểu hiện không tỉnh táo.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã ra tín hiệu dừng phương tiện và kiểm tra nồng độ cồn với ông M. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trong hơi thở của ông M có nồng độ cồn ở mức 0,248 mg/lít khí thở. Đồng thời, ông M cũng không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe cùng CCCD/CMND.

Khi bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý, ông M cầm biên bản lên rồi nói không biết chữ nên không thể ký tên. Lực lượng chức năng phải nhiều lần vận động, ông M mới đồng ý ký tên vào biên bản.

“Tôi đi đám giỗ ở gần nhà nên không mang theo giấy tờ, bản thân tôi cũng vừa uống 4-5 lon bia nên lái xe bình thường”- ông M lên tiếng giải thích.

Đến khoảng 22h cùng ngày, tổ công tác đến trước hẻm 1225 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận (quận 7), thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 59C2-740... không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu say xỉn. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Bất ngờ, người đàn ông này đã tăng ga bỏ chạy vào con hẻm nói trên.

Khi tổ công tác truy đuổi được, người đàn ông này không chấp hành và lớn tiếng cự cãi.

Sau khoảng 20 phút căng thẳng, được sự khuyên ngăn của người thân, người đàn ông này mới chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra cho thấy, người đàn ông tên L.T.T (ngụ quận 7), hơi thở ông T có nồng độ cồn ở mức rất cao 0,545 mg/ lít khí thở.

Sau khi có kết quả đo nồng độ cồn, ông T lấy lý do bản thân đang say nên không đồng ý ký tên vào biên bản. Lực lượng CSGT phải phối hợp với Công an phường, làm việc với người thân ông T, niêm phong, tạm giữ phương tiện, chờ ông T tỉnh táo để đến cơ quan chức năng làm việc.

Cùng thời điểm, một trường hợp khác là anh K.H (ngụ quận 4) cũng bị tổ công tác lập biên bản vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, mức nồng độ cồn của anh H là 0,552 mg/lít khí thở.

Làm việc với CSGT, anh H thừa nhận đã uống 3 chai bia nhưng do không tìm được chỗ gửi xe nên mới tự lái xe về nhà. Sau khi bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện, anh H đã chấp hành và tự đặt xe ôm công nghệ về nhà.

Theo ghi nhận của PV, trong hơn 1 giờ thực hiện tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Đội CSGT Nam Sài Gòn đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó, có đến 3 trường hợp vi phạm ở mức kịch khung.

Với các trường hợp vi phạm trên, lực lượng CSGT đều lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tước giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện theo quy định.