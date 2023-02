Bộ trưởng Giao thông: Kiên quyết, kiên trì xử lý vi phạm nồng độ cồn

TPO - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng đề nghị kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe…

Ngày 9/2, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra quân "Năm An toàn giao thông 2023".

Phát biểu phát động "Năm an toàn giao thông 2023", Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có Kế hoạch triển khai thực hiện "Năm An toàn giao thông 2023" với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn", với 3 mục tiêu: nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông nêu gương thực hiện "Thượng tôn pháp luật", tạo động lực để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng, từng bước xây dựng văn hoá giao thông an toàn cho cả xã hội.

Bên cạnh đó, kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe, vi phạm tốc độ, tránh, vượt sai quy định; vi phạm chở hàng quá tải trọng; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện… Bài học về xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của toàn xã hội.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn giao các đơn vị, địa phương của Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, trên nguyên tắc "thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".

Thành phố sẽ tăng cường công tác tổ chức giao thông hợp lý, khoa học; tiếp tục tập trung xử lý các điểm ùn tắc giao thông, điểm "đen" về tai nạn giao thông... có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng chống ùn tắc giao thông, đặc biệt tại địa điểm có tổ chức lễ hội Xuân; các tuyến đường vành đai, tuyến cửa ngõ ra vào nội đô, các nút giao thông trên địa bàn.

Ông Tuấn cũng yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe "dù", bến "cóc", hành vi tăng giá vé trái quy định.

Ngày 29/12/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Trong đó, Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tiếp tục giảm 5% - 10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) trên toàn địa bàn Thành phố và trên từng địa bàn quận, huyện, thị xã; giảm ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân; đặc biệt phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023 đảm bảo an toàn, thông suốt và phục vụ tốt các sự kiện chính trị quan trọng khác diễn ra trên địa bàn trong năm 2023.