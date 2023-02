Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn toàn bộ 166 tuyến phố ở quận Hoàn Kiếm

TPO - Thực hiện chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung xử lý nghiêm "người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn", lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, đo nồng độ cồn toàn bộ 166 tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Sáng 8/2, Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung xử lý nghiêm "người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn" trên địa bàn quận.

Theo Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 6/2/2023, theo các chỉ đạo từ T.Ư, thành phố và quận, lực lượng công an quận đã xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm về "nồng độ cồn" trên địa bàn. Sau khi triển khai thực hiện, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm cả 3 tiêu chí.

"Xét thấy cần phải tuyên truyền sâu, rộng hơn nữa Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giao thông đường bộ tới các tầng lớp nhân dân để người dân nhận thức được tác hại, hậu quả, từ đó có ý thức tự bảo vệ mình, tạo thói quen, tiến tới xây dựng văn hoá "Đã uống rượu, bia - không lái xe", công an quận tham mưu triển khai chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập trung xử lý "người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn" trên địa bàn quận Hoàn Kiếm", ông Đang nói.

Chuyên đề gồm nhiều đầu việc, trong đó, theo ông Đang, thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn phải quán triệt, tổ chức ký cam kết đến 100% lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị chấp hành nghiêm các quy định; tuyệt đối không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia; không can thiệp, tác động đến các lực lượng làm nhiệm vụ trong quá trình kiểm tra xử lý.

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm, từ 15/12/2022 đến ngày 6/2/2023, lực lượng chức năng quận đã dừng hơn 1.600 lượt phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, xử lý 166 trường hợp, trong đó, mức chưa vượt quá 0,25ml/lít khí thở là 107 trường hợp; vượt quá 0,25ml là 28 trường hợp; vượt quá mức 0,4ml là 31 trường hợp; phạt tiền hơn 500 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 97 trường hợp, tạm giữ 166 phương tiện vi phạm hành chính, trong đó có 1 ô tô, 157 mô tô, 8 phương tiện khác.

Riêng về công tác xử lý vi phạm, Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm giao Công an quận thành lập các tổ công tác tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên toàn địa bàn quận. Đội CSGT đường bộ số 1 - PC08 Công an thành phố thành lập các tổ công tác phối hợp với công an các phường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trên các tuyến, địa bàn theo phân công, phân cấp của công an thành phố. Công an các phường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung phát hiện các trường hợp có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn, thông báo tới tổ công tác của quận để bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp kiểm tra, xử lý.

Theo đó, quận Hoàn Kiếm sẽ kiểm soát, xử lý nồng độ cồn trên toàn bộ 166 tuyến phố giao thông đường bộ trên địa bàn. Trong đó, công an quận kiểm tra, xử lý các vi phạm trên 116 tuyến phố; Đội CSGT đường bộ số 1 - PC08 Công an thành phố kiểm tra, xử lý các vi phạm trên 53 tuyến phố theo phân công, phân cấp của công an thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân đề nghị, công tác kiểm tra, xử lý cần thực hiện quyết liệt, triệt để, với tinh thần không có vùng cấm để tạo sự răn đe, xây dựng văn hoá "Đã uống rượu, bia - không lái xe" trên địa bàn quận.

Chuyên đề của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khẳng định sẽ xử lý nghiêm với cả trường hợp vi phạm về quy định nồng độ cồn và cả người can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn của cơ quan chức năng. Cụ thể, đối với trường hợp vi phạm là cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, ngoài việc thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định, lực lượng làm nhiệm vụ phải ghi đầy đủ thông tin về nơi công tác, học tập, số hiệu, cấp bậc, chức vụ và báo cáo Chủ tịch UBND quận, Công an thành phố (qua Đội CSGT-TT, Công an quận) để tổng hợp. Đối với các trường hợp người vi phạm là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thuộc thành phố; học sinh, sinh viên... ngoài việc lập biên bản xử lý theo quy định, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phải ghi đầy đủ thông tin về nơi công tác, học tập, chức vụ và báo cáo Chủ tịch UBND quận để có văn bản gửi Công an thành phố và Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc xử lý. Đối với các trường hợp can thiệp, tác động (người can thiệp, tác động là cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, lãnh đạo các đơn vị thuộc quận... ) lực lượng làm nhiệm vụ thu thập đầy đủ thông tin để báo cáo có hình thức xử lý. Cụ thể, với các trường hợp can thiệp, tác động là chỉ huy, cán bộ chiến sĩ công an báo cáo về Ban chỉ huy Công an quận; với trường hợp tác động là cán bộ chiến sĩ quân đội, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức... báo cáo Chủ tịch UBND quận.