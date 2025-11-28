Số tài sản "khủng" phía công an thu giữ của vợ chồng bà Mailisa

HHTO - Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thu hồi, phong tỏa 3 tỷ đồng, hơn 400.000 USD (khoảng hơn 10 tỷ đồng), 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước đó, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.

Bước đầu điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, nhóm bị can câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hong Kong), tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp hàng chục lần, thu lời bất chính.

Vợ chồng bà Phan Thị Mai.

Chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường, số tiền thu lời bất chính đã được xác định là hàng nghìn tỷ đồng. Cho đến khi vụ án bị khởi tố, Mailisa đã phát triển 17 chi nhánh trải dài khắp cả nước, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm của gần 100 mã hàng.

Ngoài ra, Phạm Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả; giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra xác định, để tạo hình ảnh, Mailisa bỏ ra chi phí quảng cáo rầm rộ khoảng 20 tỷ đồng một tháng trên các nền tảng mạng xã hội. Các sản phẩm mỹ phẩm rẻ tiền được Mai và Khánh thổi phồng bằng truyền thông và hình ảnh doanh nhân thành đạt để bán cho khách hàng với giá cao gấp hàng chục lần.

Thông qua trang Facebook chính thức có hơn 2,8 triệu tài khoản theo dõi, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa đưa ra thông báo vào tối 27/11 về việc chính thức tạm ngừng hoạt động kể từ hôm nay 28/11. Đồng thời không nêu bất kỳ nội dung nào liên quan đến việc hẹn ngày trở lại cụ thể.

Theo đó, phía thẩm mỹ viện cho biết: "Đây là quyết định rất khó khăn và chúng tôi vô cùng tiếc nuối khi không thể tiếp tục phục vụ quý khách vào thời điểm này". Đồng thời Mailisa cũng "gửi lời xin lỗi tới tất cả quý khách hàng thân yêu và rất mong nhận được sự thông cảm để vượt qua khó khăn".