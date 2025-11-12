Sinh viên Y khoa HIU ẵm giải vàng bạc, đồng tại đấu trường quốc tế IMBC

Bốn sinh viên Khoa Y trường đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa mang về 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng tại Cuộc thi Hóa sinh Y học Quốc tế (International Medical Biochemistry Competition – IMBC 2025) diễn ra ngày 8 tháng 11 vừa qua.

IMBC là sân chơi học thuật thường niên dành cho sinh viên khối ngành Y – Dược, tập trung vào kiến thức Hóa sinh Y học và khả năng vận dụng vào các tình huống lâm sàng. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 120 thí sinh từ 21 trường đại học trong và ngoài nước.

Đội thi của HIU gồm Trần Minh Tùng, Nguyễn Thành Đạt, Bùi Bá Thái Hoàng và Bùi Nam Phương. Kết quả, Trần Minh Tùng đạt Huy chương Vàng, Nguyễn Thành Đạt Huy chương Bạc, hai sinh viên còn lại nhận Huy chương Đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp sinh viên Khoa Y HIU đạt thành tích tại cuộc thi này.

Theo Ban tổ chức, phần thi của đội HIU được đánh giá cao ở khả năng lập luận logic và phản xạ nhanh trong tình huống lâm sàng mô phỏng. Các thí sinh cho thấy kỹ năng làm việc nhóm và trình bày khoa học tốt, đặc biệt trong phần thi phản biện bằng tiếng Anh.

ThS. Trần Trung Dũng, Phó Trưởng Bộ môn Hóa sinh, người hướng dẫn đội thi, cho biết nhóm được huấn luyện gần một năm, với các buổi thảo luận chuyên sâu và mô phỏng đề thi quốc tế. “Phương pháp học tập dựa trên tư duy phản biện và nghiên cứu giúp sinh viên hiểu sâu, thay vì học thuộc lòng, từ đó tự tin hơn khi bước vào các kỳ thi học thuật,” ông nói.

Sau hai mùa IMBC liên tiếp đạt kết quả cao, Khoa Y HIU mở rộng các hoạt động học thuật, xây dựng câu lạc bộ chuyên đề, seminar mô phỏng và nhóm nghiên cứu sinh viên, nhằm tạo môi trường học tập năng động hơn cho sinh viên.

Thành tích tại IMBC 2025 được xem là tín hiệu tích cực, phản ánh năng lực hội nhập của sinh viên Việt Nam trong các sân chơi học thuật quốc tế, đồng thời cho thấy hiệu quả của hướng đào tạo y khoa ứng dụng – kết hợp lý thuyết, thực hành và nghiên cứu – đang được nhiều trường đại học trong nước triển khai.