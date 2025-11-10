Sinh đủ 2 con sau 35 tuổi không được hỗ trợ, đại biểu nói 'không công bằng'

TPO - Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám cho rằng, việc phụ nữ sinh con đủ 2 con sau 35 tuổi không được hỗ trợ, là không công bằng và cũng tội nghiệp. Do đó, ông đề xuất quy định đồng bộ hơn, hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con ở mọi lứa tuổi.

Cần khuyến khích các tổ chức kinh tế hỗ trợ

Chiều 10/11, thảo luận tại Quốc hội về Luật dân số, đại biểu Tô Văn Tám (Quảng Ngãi) bày tỏ quan tâm tới các quy định nhằm duy trì mức sinh thay thế.

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám. Ảnh: Như Ý

Để khuyến khích sinh đủ 2 con, dự thảo luật đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, và phụ nữ tại các địa phương có mức sinh thấp.

Về quy định này, đại biểu Tô Văn Tám đề nghị làm rõ nội dung hỗ trợ với nhóm “phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi”. Theo ông, quy định như trong dự thảo luật là chưa công bằng, hợp lý, tạo sự phân biệt với phụ nữ sinh đủ 2 con sau 35 tuổi.

Đại biểu nêu lý do, nhiều phụ nữ có thể chưa tìm kiếm được bạn đời phù hợp, phấn đấu công việc... nên chưa sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Nhưng sau khi đủ điều kiện, họ sinh đủ 2 con khi đã qua 35 tuổi.

“Sinh đủ 2 con sau 35 tuổi không được hỗ trợ, như thế không công bằng và cũng tội nghiệp chứ”, ông Tám nói. Do đó, ông đề xuất quy định đồng bộ hơn, hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con ở mọi lứa tuổi.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho rằng, cần có chính sách hỗ trợ về công việc và phương thức thực hiện nên trao quyền cho địa phương quy định đối tượng, mức hỗ trợ cụ thể.

Về các biện pháp duy trì mức sinh thay thế, dự thảo đang nêu dưới góc độ trách nhiệm thuộc về chủ thể là Nhà nước. Theo ông, nên bổ sung thêm các chủ thể khác, vì đây là chính sách quan trọng.

“Cần khuyến khích tổ chức kinh tế hỗ trợ, tạo điều kiện để lao động sinh đủ con. Thực tế, nhiều phụ đang nuôi con nhỏ không dám nghỉ vì lý do áp lực của thu nhập”, ông nói.

Dự thảo cũng quy định cấm hành vi ép buộc, cưỡng bức phá thai vì giới tính. Tuy nhiên, theo đại biểu Tô Văn Tám, mọi hành vi ép buộc và cưỡng bức phá thai đều phải cấm, không cần phải liên quan tới giới tính mới cấm.

Đề xuất mới về thời gian nghỉ thai sản

Góp ý về dự thảo Luật Dân số, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) quan tâm đến quy định tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai, phụ nữ được nghỉ thêm 1 tháng. Theo bà, quy định này sẽ nhận được sự đồng tình của nhiều người đã, đang và sẽ làm mẹ.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Như Ý

Tuy nhiên, đại biểu lưu ý, quy định này phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi khi kéo dài thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ, doanh nghiệp sẽ có xu hướng e ngại tuyển hoặc bố trí lao động nữ vào các vị trí quan trọng, do lo ngại gián đoạn công việc và chi phí phát sinh.

“Quy định này có thể vô tình trở thành rào cản đối với lao động nữ và làm gia tăng nguy cơ phân biệt đối xử về giới trong tuyển dụng và sử dụng lao động nữ”, bà Nga cho hay.

Bên cạnh đó, đại biểu đoàn Hải Phòng cho rằng, đối với nhóm phụ nữ hiện nay có xu hướng coi trọng sự nghiệp (đặc biệt là nhóm lao động trẻ, lao động chất lượng cao), chính sách tăng thời gian nghỉ thai sản có thể tạo tâm lý e ngại sinh con thứ hai, do lo ngại việc vắng mặt dài hơn sẽ ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến, đánh giá hiệu quả công việc hoặc vị trí trong cơ quan, doanh nghiệp.

“Đối với biện pháp này, nên có quy định mở, có sự phân biệt giữa các nhóm nghề, ngành, khu vực trước khi áp dụng”, bà Nga nói.

Đồng thời, theo đại biểu, cần song song bổ sung các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, giảm chi phí sử dụng lao động nữ, cũng như có chính sách bảo đảm cơ hội thăng tiến bình đẳng cho phụ nữ sau khi nghỉ thai sản.

Mặt khác, thay vì chỉ tập trung kéo dài thời gian nghỉ thai sản cho phụ nữ, bà Nga cho rằng cần mở rộng các chính sách hỗ trợ thực chất hơn để giảm gánh nặng cho phụ nữ trong việc sinh con và chăm sóc con.

Theo bà, một trong những vấn đề cần được quan tâm là phát triển hệ thống nhà trẻ, cơ sở trông giữ trẻ từ 6 tháng tuổi, tạo điều kiện để phụ nữ quay trở lại công việc sớm hơn nếu họ có nhu cầu.

Ngoài ra cần thay đổi tư duy trong xây dựng chính sách, nên quy định vợ hoặc chồng đều có thể nghỉ dài ngày để chăm sóc con mới sinh, thay vì chỉ quy định phụ nữ nghỉ dài như hiện nay. Qua đó, có thể xem xét cơ chế linh hoạt, trong đó tổng thời gian nghỉ của cả hai vợ chồng không quá 7 hoặc 8 tháng, tùy gia đình lựa chọn phân bổ.

“Cách tiếp cận này vừa bảo đảm trẻ được chăm sóc, vừa thúc đẩy sự chia sẻ trách nhiệm giữa cha và mẹ, giảm áp lực cho phụ nữ trong giai đoạn sau sinh”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói.