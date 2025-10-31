Siêu máy bay 777X đẩy Boeing vào 'hố đen tài chính'

TPO - Boeing 'lao đao' khi siêu máy bay 777X - dòng thân rộng dài nhất thế giới lại trễ hẹn đến năm 2027. Hãng hàng không Mỹ đồng thời gánh khoản lỗ gần 5 tỷ USD, đẩy dự án trở thành “hố đen tài chính” trong kết quả kinh doanh quý III.

Tập đoàn Boeing một lần nữa khiến giới hàng không thất vọng khi tiếp tục lùi thời điểm bàn giao mẫu máy bay 777X, dòng thân rộng được kỳ vọng là “con át chủ bài” mới của hãng.

Theo thông báo mới nhất, chuyến giao hàng đầu tiên sẽ phải chờ tới năm 2027, muộn thêm 2 năm so với kế hoạch trước đó. Cùng đó, Boeing ghi nhận khoản lỗ khổng lồ gần 5 tỷ USD cho chương trình này, đẩy kết quả kinh doanh quý III của hãng rơi sâu vào khủng hoảng.

Boeing 'lao đao' khi siêu máy bay 777X - dòng thân rộng dài nhất thế giới lại trễ hẹn đến năm 2027.

Ra mắt từ năm 2013, Boeing 777X được quảng bá là thế hệ tiếp nối thành công của dòng 777 huyền thoại, với cánh composite có thể gập lại, động cơ GE9X mạnh mẽ và sức chứa lên tới 426 hành khách. Dòng máy bay này được thiết kế để cạnh tranh trực diện với Airbus A350, hứa hẹn hiệu suất cao hơn, bay xa hơn nhưng vẫn tương thích với cơ sở hạ tầng sân bay hiện tại.

Thế nhưng, giấc mơ đó đang dần biến thành “cơn ác mộng” tài chính. Các sự cố kỹ thuật về động cơ, lỗi kết cấu trong thử nghiệm và quy trình chứng nhận bị siết chặt sau khủng hoảng 737 MAX khiến tiến độ liên tục trượt dài. Đến nay, tổng chi phí đội lên gần 15 tỷ USD, biến 777X trở thành một trong những dự án máy bay thương mại tốn kém nhất lịch sử Boeing.

Khoản ghi giảm gần 5 tỷ USD vừa công bố khiến Boeing lỗ ròng gần 6 tỷ USD chỉ trong quý III. Theo các chuyên gia, con số này không chỉ phản ánh chi phí sản xuất tăng mà còn bao gồm cả khoản bồi thường cho khách hàng vì giao hàng trễ.

Khoản ghi giảm gần 5 tỷ USD vừa công bố khiến Boeing lỗ ròng gần 6 tỷ USD chỉ trong quý III.

Tình hình thêm khó khăn khi cuộc đình công của công nhân kỹ thuật hồi đầu năm tạm ngưng một số dây chuyền sản xuất, khiến tiến độ càng “nghẽn cổ chai”. Dù ban lãnh đạo khẳng định cuộc đình công không trực tiếp gây ra lần trì hoãn mới nhất, nhưng nó cho thấy mức độ căng thẳng trong nội bộ hãng.

Ông Kelly Ortberg - CEO mới của Boeing - khẳng định hãng sẽ siết chặt kỷ luật vận hành và tăng cường minh bạch với cơ quan quản lý. Tuy nhiên, những lời trấn an này dường như chưa đủ để xoa dịu các khách hàng lớn như Emirates, Lufthansa hay Qatar Airways, đây là những hãng chiếm phần lớn trong hơn 500 đơn đặt hàng 777X và đang ngày càng mất kiên nhẫn.

Khi Boeing vẫn loay hoay với khủng hoảng, đối thủ Airbus lại đang hưởng lợi. Dòng A350-1000 của nhà sản xuất châu Âu tiếp tục tăng doanh số, khi nhiều hãng hàng không chuyển hướng đặt hàng để bù vào khoảng trống do 777X chậm trễ.

Giới phân tích cho rằng, việc 777X liên tục trì hoãn không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn phản ánh “vết thương sâu” trong năng lực vận hành và quản trị nội bộ của Boeing, điều từng khiến hãng lao đao sau thảm họa 737 MAX.

Boeing cho biết sẽ tăng cường bay thử và phối hợp chặt chẽ hơn với Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) trong năm 2026 để hoàn tất chứng nhận. Nếu mọi việc suôn sẻ, chiếc 777X đầu tiên sẽ được bàn giao cho Emirates vào đầu năm 2027. Dù vậy, tương lai của chương trình vẫn là dấu hỏi lớn.

777X được xem là “mắt xích sống còn” trong chiến lược phục hồi của Boeing, nối giữa dòng 787 Dreamliner và 747 đang dần ngừng sản xuất. Nhưng với chi phí đội vốn, quy định nghiêm ngặt và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ Airbus, con đường trở lại vinh quang của “gã khổng lồ” Boeing xem ra vẫn còn rất dài.