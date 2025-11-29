Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Siết môi giới BĐS, chấm dứt 'suất mua – thu chênh' trái phép

Phan Thiên
TPO - Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) yêu cầu các sàn giao dịch, công ty môi giới và đội ngũ môi giới cá nhân trên cả nước, siết chặt kỷ luật hành nghề, chấm dứt tình trạng cam kết “suất mua”, “suất nội bộ”, thu tiền chênh lệch… vốn đang gây méo mó thị trường thời gian qua.

Môi giới bát nháo từ thương mại đến nhà ở xã hội

VNREA cho biết, trong thời gian gần đây đã ghi nhận phản ánh về việc một số tổ chức, cá nhân môi giới có dấu hiệu thực hiện các hành vi không phù hợp quy định, gây rủi ro cho khách hàng và ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường.

Theo VNREA, những biểu hiện này xuất hiện ở cả hai phân khúc: nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, đặc biệt là tình trạng đưa tin, quảng cáo, cam kết sai lệch; thu những khoản phí không đúng bản chất giao dịch, hoặc tạo dựng các “ưu tiên” không được pháp luật quy định.

image-91.jpg
VNREA yêu cầu công ty môi giới và đội ngũ môi giới cá nhân trên cả nước, siết chặt kỷ luật hành nghề, chấm dứt tình trạng cam kết “suất mua”, “suất nội bộ”, thu tiền chênh lệch.

Trước tình trạng này, Hiệp hội yêu cầu siết chặt kỷ luật hành nghề và tăng cường giám sát hoạt động môi giới. Cụ thể, đối với các sàn giao dịch và công ty môi giới, phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp môi giới bất động sản VPEC 2025 trong toàn bộ hoạt động của đơn vị; yêu cầu nhân sự và cộng tác viên chấp hành thống nhất.

Không thực hiện hoặc để nhân sự thực hiện các hành vi trái quy định, như đưa ra cam kết bảo đảm “suất mua”, “suất nội bộ”, quyền ưu tiên lựa chọn sản phẩm hoặc các cam kết không được pháp luật, hay chủ đầu tư xác nhận.

Thu tiền giữ chỗ, tiền ưu tiên, tiền chênh lệch, hay các khoản thu ngoài hợp đồng không đúng bản chất giao dịch; đưa tin, quảng cáo, chia sẻ hình ảnh – tài liệu – thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa được công bố chính thức; sử dụng danh nghĩa, thương hiệu của đơn vị để dẫn dắt khách hàng theo hướng thiếu minh bạch.

Cùng với đó, sàn giao dịch và công ty môi giới tăng cường kiểm tra - giám sát hoạt động nội bộ, không để xảy ra tình trạng cộng tác viên, nhân viên sử dụng trái phép danh nghĩa sàn để thực hiện hành vi vi phạm.

Siết môi giới trái phép và thu tiền ngoài

Đối với nhà môi giới cá nhân, Hiệp hội yêu cầu phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, bao gồm trách nhiệm minh bạch thông tin, trung thực khi tư vấn và tuyệt đối không lợi dụng tâm lý khách hàng để thu lợi bất chính.

21b2020a-d45f-474d-b-2841.jpg
Môi giới mời chào "suất ngoại giao" một số dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội thời gian gần đây.

Không thực hiện các hành vi rủi ro, cụ thể: Hứa hẹn chắc chắn giao dịch thành công, cam kết có “suất mua”, “suất ưu tiên” hay đảm bảo kết quả xét duyệt; thu tiền chênh, tiền đảm bảo hồ sơ, hoặc các khoản thu không được pháp luật cho phép; cố ý phát tán thông tin sai lệch, thổi phồng sản phẩm, hoặc tạo dựng thông tin gây hiểu nhầm; sử dụng danh nghĩa tổ chức/cá nhân để thu hút khách hàng khi chưa được cho phép.

Ngoài ra, môi giới phải giữ gìn uy tín nghề nghiệp, hành xử chuẩn mực, thực hiện đúng đạo đức nghề môi giới, góp phần hình thành lực lượng môi giới chuyên nghiệp, văn minh.

Hiệp hội khẳng định Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp môi giới bất động sản là nghĩa vụ áp dụng chung, không chỉ mang tính khuyến nghị. Đây là công cụ quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng, giảm thiểu rủi ro giao dịch và củng cố niềm tin thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở xã hội – nơi có tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Bộ Xây dựng mới đây cũng yêu cầu các tỉnh thành chấn chỉnh tình trạng môi giới trái phép và thu tiền ngoài quy định tại một số dự án nhà ở xã hội.

Theo đó, các lực lượng chức năng được giao kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, thu tiền giữ chỗ, bán “suất ngoại giao” trái quy định. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải được công bố công khai nhằm cảnh báo người dân.

Song song, các địa phương cần tăng cường truyền thông về chính sách nhà ở xã hội để người dân nắm rõ, hạn chế nguy cơ bị lừa đảo.

Phan Thiên
#Bất động sản #môi giới #sàn giao dịch #tiền chênh lệch #suất ngoại giao

