Showbiz 2/7: Han So Hee bị tấn công khi đóng MV với Jungkook (BTS)

TPO - Tang lễ ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam, tiêu chí mới của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế gây tranh cãi... là những tin tức đáng chú ý ngày 2/7.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ diễn viên Han So Hee sẽ đóng vai nữ chính trong MV Seven của Jungkook (BTS). Màn hợp tác giữa nam thần tượng hàng đầu Kpop và mỹ nhân My name được công chúng phấn khích đón chờ.

Tuy nhiên, trang cá nhân của Han So Hee sau đó xuất hiện nhiều bình luận không hay, tiêu cực mang tính hạ bệ nữ diễn viên vì tham gia MV của Jungkook. Để chứng mình sự trong sạch, fan của Jungkook đã chỉ ra bằng chứng những tài khoản này đều mới lập cách đây vài ngày, một số để chế độ riêng tư vài người theo dõi và cho rằng đây là cách “hắt nước bẩn” để tạo tiếng xấu cho nghệ sĩ.

Trên hội nhóm, fanpage của Jungkook, fan đều để lại bình luận tích cực, mong chờ sản phẩm mới của thần tượng kết hợp với Han So Hee.

Han So Hee được cho là đã quay MV ở Los Angeles, California vào tuần trước và trở về Hàn Quốc sau khi hoàn thành lịch trình ngày 22/6, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của nữ diễn viên trong MV âm nhạc kể từ You & I của Melomance (2019). So Hee cũng được nhiều người biết đến khi góp mặt trong MV Tell me what to do của SHINee.

Trong khi đó, Jungkook chuẩn bị phát hành đĩa đơn solo đầu tiên Seven. Công ty chủ quản tiết lộ bài hát mang giai điệu mùa hè tươi sáng, sảng khoái, phát hành ngày 14/7 lúc 11h.

Tang lễ ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam

Ngày 2/7, lễ tang ca nương Tú Thanh diễn ra tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Lễ truy điệu bắt đầu lúc 15h30 và tiến hành lễ hỏa táng lúc 16h05 cùng ngày tại Đài hóa thân hoàn vũ (TP. Hải Phòng).

Người thân, bạn bè của Tú Thanh tại trường THCS Ngô Quyền đến tiễn đưa tài năng nhí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cô giáo chủ nhiệm của Tú Thanh bật khóc: “Cô và các bạn yêu sẽ luôn luôn nhớ về con”. Ca nương nhí Tú Thanh qua đời vì tai nạn giao thông xảy ra ngày 1/7 sau vụ va chạm với ôtô trên đường ven biển, đoạn qua địa phận phường Minh Đức (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng). (Đọc chi tiết)

Khắc tinh của Địch Lệ Nhiệt Ba

Theo QQ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư là hai ngôi sao có nhiều duyên nợ với nhau. Theo cách phân chia trong giới giải trí Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba thuộc lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1990 (Nhiệt Ba sinh năm 1992), còn Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, thuộc lứa tiểu hoa đán 95.

Cả hai vốn không có nhiều liên quan, do mỹ nhân Tân Cương đã nổi tiếng sớm và bước lên hàng "đỉnh lưu" (minh tinh nổi tiếng nhất Trung Quốc) từ lâu, trong khi đó, Triệu Lộ Tư mới chỉ có danh tiếng khoảng 4 năm gần đây.

Tuy nhiên, năm 2020, hai diễn viên cùng tham gia phim cổ trang Trường Ca hành, họ liên tục được đưa lên bàn cân. Mặt khác, hiện tại sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba có nhiều khó khăn, còn Triệu Lộ Tư đang là nhân tố được các nhà sản xuất ưu ái, thành tích ngày càng cao dẫn tới nhiều sự so sánh. (Đọc chi tiết)

Tiêu chí mới của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế gây tranh cãi

Ngày 1/7, trang chủ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đăng tải bài viết mới, thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp.

Trang chủ Miss Grand International thông báo: "Tiêu chí 3B thôi là chưa đủ. Chủ tịch cuộc thi đưa ra tiêu chí mới đó là 4B bao gồm: Beauty (Sắc đẹp), Body (Hình thể), Brain (Trí tuệ) và Business (Kinh doanh). Hẹn gặp lại".

Thông báo này ngay lập tức đã gây tranh cãi về những tiêu chí mới của cuộc thi năm nay. Khán giả trên các diễn đàn sắc đẹp đang bàn tán sôi nổi, nhiều ý kiến chỉ trích nhắm vào cuộc thi. (Đọc chi tiết)