Showbiz 1/7: Bí mật chưa kể về ca khúc 'Nhật ký của mẹ'

TPO - Han So Hee là nữ chính trong MV solo của Jungkook (BTS), chuyện gì đang xảy ra với con gái Dương Mịch... là những tin tức đáng chú ý ngày 1/7.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có những bật mí về ca khúc Nhật ký của mẹ thu hút sự quan tâm của khán giả. Nam nhạc sĩ cho biết đây là album đầu tiên anh tự sản xuất, tự hòa âm phối khí và cũng là bài hát đầu tiên anh không bán cho bất kỳ ca sĩ nào vì nghĩ sẽ không có người mua. Ca khúc là một hành trình của người mẹ quan sát người con từ lúc con còn trong bụng cho tới khi nhìn con khôn lớn, trưởng thành.

Chia sẻ về lý do khiến Nguyễn Văn Chung quyết định viết ca khúc này tặng mẹ, anh đã nói về những trải nghiệm của mình khiến nhiều người xúc động. Nam nhạc sĩ cho biết hồi bé nhiều lần bị mẹ đánh oan anh không thích mẹ và nghĩ mẹ không thương mình. Thế nhưng, khi em trai út của anh bị bắt cóc, nhìn hình ảnh mẹ vừa chạy xe đi tìm con vừa khóc đến quặn thắt, khiến anh không khỏi đau lòng. Lúc đó, Nguyễn Văn Chung nghĩ cho dù mẹ hay đánh, hay la nhưng nếu mình bị bắt cóc, chắc chắn mẹ cũng chạy đi tìm anh như thế. Điều đó đã làm thay đổi suy nghĩ của anh về mẹ.

Không chỉ thế, đến năm Nguyễn Văn Chung học đại học, anh đã nằm mơ một giấc mơ nhưng chân thật đến khó tin. Trong giấc mơ, nam nhạc sĩ mơ thấy mẹ đã mất khiến anh vô cùng hoảng loạn. “Khi đó tôi thấy hoảng sợ, hụt hẫng, như bị lạc lõng giữa cuộc đời. Khi đó tôi mới hiểu cảm giác người con mất mẹ là như thế nào. Lúc choàng tỉnh, tôi thấy chiếc gối của mình ướt đẫm và nhận ra chưa bao giờ mình khóc nhiều như thế. Tôi ngó xuống lầu thì thấy mẹ ngồi dưới bếp, lúc đó tôi mới thở hắt ra vì nhẹ nhõm. Ngay thời khắc ấy, tôi muốn chạy ngay xuống để nói ‘Con thương má’ nhưng lưỡng lự mãi không nói được vì mình là con trai. Cuối cùng, tôi hít hơi sâu, lấy hết cam đảm chạy xuống ôm mẹ và nói ‘Con thương má’”, Nguyễn Văn Chung khóc nghẹn khi kể lại giấc mơ của mình.

Cũng tại chương trình, nhạc sĩ tiết lộ chi phí sản xuất ca khúc này chỉ tốn 2,5 triệu đồng. Trong đó, 1 triệu tiền hòa âm, 1 triệu tiền thu âm, còn 500.000 là tiền bị công an phạt khi đi quay. Bên cạnh đó, để có bài hát viral, nhạc sĩ cũng đã phải “chờ” Hiền Thục 2 năm mới được cô thu âm cho.

Nguyễn Văn Chung cũng chưa từng nghĩ ca khúc sẽ nổi tiếng bởi lyrics quá dài, khó để ca sĩ thể hiện trên sân khấu. Nhưng cuối cùng bài hát đã lan tỏa đến nước ngoài như Nhật, Đức và được khán giả nước ngoài đón nhận nồng nhiệt.

Thái Từ Khôn bị phong sát ngầm sau tin ép bạn gái phá thai?

Thái Từ Khôn bị paparazzi tố ép bạn gái phá thai 6 tuần. Người tung tin tiết lộ mẹ Thái Từ Khôn sau khi biết tin đã nghi ngờ cô gái này muốn lập mưu tống tiền nên đã nhờ thám tử tư theo dõi và lắp đặt trái phép camera lỗ kim trước cửa nhà cô gái. Mới đây, paparazzi còn lập lờ về thông tin nam ca sĩ có liên quan đến trẻ vị thành niên.

Tính đến thời điểm này, Thái Từ Khôn không có bất kỳ động thái nào liên quan đến sự việc. Phòng làm việc giữ im lặng, đơn vị truyền thông đều không có cách nào tiếp cận được anh.

Từ ngôi sao đang có sức hút hàng đầu showbiz Trung Quốc, tất cả show có tên Thái Từ Khôn đều gạch tên nam ca sĩ như Thần Tượng Producer, Thanh Xuân Có Bạn 2, Campus Go , Keep Running, phim Tôi sẽ không bị để con gái bắt nạt…. Hãng sữa chua Thái Từ Khôn làm đại diện cũng đã gỡ hình ảnh của anh, thay vào đó là hình của Angelababy và Vương Hạc Đệ.

Theo nhiều blog, lễ trao giải âm nhạc TMEA 2023 không có tên nam thần tượng dù trước đó ban tổ chức thông báo Thái Từ Khôn tham dự. Tuy nhiên, Thái Từ khôn vẫn xuất hiện trên trang của TMEA, các blogger đã cố tình cắt hình ảnh của ca sĩ.

Keep Running tuần này hoãn phát sóng vì có Thái Từ Khôn tham gia. Điều này khiền nhiều fan chương trình tiếc nuối bởi đây là tập được ngóng đợi nhất có sự xuất hiện của Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Phạm Thừa Thừa, Thái Từ Khôn, Minnie và Yuqi (G)I-DLE, quay tại Thái Lan.

Cư dân mạng cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Thái Từ Khôn bị phong sát ngầm. Trước đây Triệu Vy cũng trải qua giai đoạn này và hoàn toàn biến mất của Cbiz.

Han So Hee là nữ chính trong MV solo của Jungkook (BTS)

Sáng 1/7, Osen đưa tin Han So Hee đã hoàn thành việc quay phim với tư cách là nhân vật chính trong MV solo của Jungkook (BTS). Nữ diễn viên trở lại Hàn Quốc ngày 22/6 sau khi ghi hình ở Los Angeles, Mỹ.

Đây là lần đầu nữ chính My name quay lại đóng MV sau 4 năm kể từ Greeting của Melomance năm 2019. Trước đó, Han So Hee đã xuất hiện trong các video ca nhạc như Tell me what to do của SHINee, Woman girl của Jung Yong Hwa và Let's stop it của Roy Kim.

Màn hợp tác giữa em út BTS và Han So Hee được “nhá hàng” từ trước khi người hâm mộ phát hiện hình ảnh do nhân viên của hai nghệ sĩ đăng tải đều cùng địa điểm. (Đọc chi tiết)

Chuyện gì đang xảy ra với con gái Dương Mịch?

Trang 163 đưa tin mới đây nghệ sĩ gạo cội Lưu Đan, bố chồng cũ của Dương Mịch gây xôn xao khi tiết lộ cháu gái Tiểu Gạo Nếp có thể mắc bệnh trầm cảm vì thiếu vắng tình cảm của mẹ. Chia sẻ của Lưu Đan gây nên những tranh cãi không dứt xung quanh cuộc hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy, khiến cho cả hai phía đều tổn thương. (Đọc chi tiết)

Nhân vật của Thanh Sơn mất điểm

Sau gần 40 tập phim Gia đình mình vui bất thình lình, lần đầu Danh (Thanh Sơn) và Trâm Anh (Khả Ngân) xảy ra mâu thuẫn căng thẳng. Thấy vợ nhận được quà đắt tiền từ người hâm mộ, Danh cảm thấy khó chịu. Không khí giữa hai vợ chồng ngột ngạt.

Sóng gió lại đến với cặp đôi Danh (Thanh Sơn) và Trâm Anh (Khả Ngân) trong "Gia đình mình vui bất thình lình". Danh đánh mất cảm tình của khán giả khi liên tục bực dọc, lo lắng vì vợ đam mê diễn xuất. (Đọc chi tiết)

Tranh cãi Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình

Ngày 30/6, các diễn đàn sắc đẹp Việt Nam xôn xao việc Hoa hậu Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế khỏi trang cá nhân có hơn 2,3 triệu người theo dõi.

Trên nền tảng Facebook, trang cá nhân và fanpage của Thùy Tiên cũng đều gỡ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế khỏi phần tiểu sử.

Sự việc này khiến các fan sắc đẹp bất ngờ, bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng Thùy Tiên không nên gỡ danh hiệu này bởi chính việc đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã khiến tên tuổi cô được biết đến sâu rộng và có tầm ảnh hưởng như ngày nay. (Đọc chi tiết)