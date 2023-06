Nữ ca sĩ ngã khuỵu trên sân khấu

TPO - Sana (Twice) gục ngã ngay khi ánh đèn sân khấu vừa tắt. Tình trạng sức khỏe của nữ thần tượng khiến fan lo lắng bởi gần đây cô sụt cân trông thấy.

Twice đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Ready To Be ở Bắc Mỹ và đã hoàn thành hơn một nửa lịch trình. Tuy nhiên, có vẻ như lịch trình dày đặc, bận rộn đang ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên. Hôm 29/6, đoạn video Sana gục ngã trên sân khấu ở Chicago ngay khi ánh đèn tắt lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Cụ thể, sau màn biểu diễn Talk That Talk, nhóm vẫy tay chào người hâm mộ trước khi bước vào phần cuối của buổi hòa nhạc. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, Sana đổ gục, ngã khuỵu ra sau. Các thành viên nhanh chóng chạy đến giúp cô đứng dậy.

Rất may Sana kịp phục hồi sức khỏe và trở lại cùng cả nhóm trong sân khấu chào khán giả. Thành viên Dahyun đứng cạnh và ôm Sana động viên tinh thần nữ thần tượng.

Sức khỏe của Sana khiến nhiều người hâm mộ lo lắng, bên cạnh đó cư dân mạng dành lời khen ngợi thái độ chuyên nghiệp của nữ thần tượng sinh năm 1996 khi đã cố sức gắng gượng, chỉ dám gục ngã sau khi ánh đèn sân khấu tắt. Trước đó, fan tại concert cho biết Sana vẫn biểu diễn sung sức, luôn tươi tắn trong mọi khung hình.

Thời gian gần đây, Sana sụt cân trông thấy khiến nhiều người hâm mộ lo lắng về tình hình sức khỏe của cô. Kể từ khi ra mắt, nữ thần tượng người Nhật Bản luôn được ca ngợi về nhan sắc, thân hình nuột nà, đầy đặn. Một số fan suy đoán tình trạng này do lịch trình chạy tour dày đặc khiến Sana kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần.

Sana sinh năm 1996 tại Nhật Bản, cô tham gia show sống còn SIXTEEN của JYP và ra mắt trong nhóm nhạc 9 thành viên Twice. Nữ ca sĩ được yêu thích bởi tràn đầy năng lượng tươi sáng.

Thời điểm bước vào showbiz, Sana có bước chuyển mình ngoạn mục, từ người có thể hình mũm mĩm đến mỹ nhân có gương mặt sắc nét, thân hình gợi cảm. Ra mắt trong Twice, Sana “lột xác” trở thành cây hút fan, là một trong những thành viên có nhiều fan nam nhất nhóm khi xây dựng hình tượng gợi cảm lẫn dễ thương.