Showbiz 30/6: Nữ ca sĩ chủ động theo đuổi doanh nhân hơn 12 tuổi

TPO - Dở khóc dở cười chuyện bố mẹ săn vé BlackPink cho con, Trấn Thành: "Bao nhiêu lần tôi khóc đều bị miệt thị"... là những tin tức đáng chú ý ngày 30/6.

Ngày 30/6, Sports Seoul đưa tin độc quyền, Hwasa, thành viên nhóm Mamamoo đã hẹn hò với doanh nhân hơn 12 tuổi được 5 năm. Tin tức này được đưa ra sau khi hợp đồng độc quyền 9 năm của cô với công ty RBW kết thúc.

Theo nguồn tin, bạn trai của ca sĩ được gọi là Mr. A, sinh năm 1983, hiện điều hành công việc kinh doanh riêng. Hành trình lãng mạn của cả hai bắt đầu từ 5 năm trước khi Hwasa chủ động theo đuổi Mr. A trong thời gian anh ấy hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

Một người trong ngành đã quan sát mối quan hệ của Hwasa và Mr. A trong thời gian qua tiết lộ: "Lúc đầu, ông A tỏ ra e ngại về việc chấp nhận lời đề nghị của Hwasa do chênh lệch tuổi tác và sự nổi tiếng. Tuy nhiên, quyết tâm không lay chuyển của Hwasa cuối cùng đã giành được trái tim của ông A. Ông đã bị thu hút bởi sự chân thành của nữ thần tượng. Mối quan hệ của họ ngày càng sâu sắc, lãng mạn”.

Người này nói thêm: "Trong những thời điểm đưa ra quyết định quan trọng, ông A thường khuyên chân thành cho Hwasa về tương lai của cô".

Công ty nữ thần tượng cho biết đang xác minh lại câu chuyện với nghệ sĩ. Hwasa được công chúng yêu mến khi có sự nghiệp nổi bật trong nhóm nhạc Mamamoo. Cô từng tham gia show I Live Alone, Hang Out with Yoo và gần đây là Dancing Queens on the Road.

Thời gian gần đây, Hwasa hứng chịu nhiều chỉ trích khi thực hiện các động tác được cho là gợi dục, thô tục trên sân khấu ở đại học tại Hàn Quốc và chuyến lưu diễn tại Mỹ. Ngoài đời hay trên sân khấu, cô theo đuổi phong cách trưởng thành, gợi cảm, phá bỏ quy chuẩn thường thấy ở thần tượng Kpop.

Dở khóc dở cười chuyện bố mẹ săn vé BlackPink cho con

Không chỉ giới trẻ mà nhiều em nhỏ, nhiều phụ huynh ở Việt Nam cũng sốt xình xịch săn vé BlackPink, dù thời điểm mở bán vé concert Born Pink chưa tới. Cũng không chỉ khán giả thành thị nô nức đón Born Pink. Ở vùng cao, cơn bão Born Pink cũng đã tràn tới. (Đọc chi tiết)

Nữ ca sĩ ngã khuỵu trên sân khấu

Twice đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Ready To Be ở Bắc Mỹ và đã hoàn thành hơn một nửa lịch trình. Tuy nhiên, có vẻ như lịch trình dày đặc, bận rộn đang ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên. Hôm 29/6, đoạn video Sana gục ngã trên sân khấu ở Chicago ngay khi ánh đèn tắt lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội. (Đọc chi tiết)

Trấn Thành: 'Bao nhiêu lần tôi khóc đều bị miệt thị'

Trấn Thành là khách mời chương trình Muse It - Sing Chat Show. Trong buổi trò chuyện, nam diễn viên được Thu Minh định vị cá nhân thông qua âm nhạc. Đạo diễn Nhà bà Nữ cũng trải lòng về rắc rối khi thường xuyên không kiềm chế được cảm xúc.

Mở đầu buổi trò chuyện, Thu Minh nhắc đến thực trạng thị trường nhạc Việt hiện tại. Người hát đúng cao độ, trường độ, cường độ không chênh phô là có thể làm ca sĩ, phát hành sản phẩm âm nhạc là có thể trở thành ca sĩ. Thu Minh thắc mắc lý do Trấn Thành không theo đuổi sự nghiệp cầm mic. (Đọc chi tiết)

Ông bầu nổi tiếng cao 1,9 m bị 2 nữ diễn viên tố cưỡng hiếp

Ngày 28/6, ETtoday đưa tin nam MC nổi tiếng của Đài Loan Trần Kiến Châu là nhân vật tiếp theo bị nêu tên trong phong trào #Metoo, Trần Kiến Châu bị hai nữ diễn viên Đại Nha và Quách Nguyên Nguyên tố cáo từng có hành vi quấy rối tình dục họ.

Theo đó, ngày 26/6, nữ diễn viên Chu Bái Nghi (nghệ danh Đại Nha, từng là thành viên của nhóm nhạc Hey Girl) chia sẻ năm 2012, khi đi công tác cùng Trần Kiến Châu, cô suýt bị nam MC cưỡng hiếp. (Đọc chi tiết)