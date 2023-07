Han So Hee là nữ chính trong MV solo của Jungkook (BTS)

TPO - Nữ diễn viên Han So Hee xuất hiện trong video âm nhạc cho bài hát solo của Jungkook (BTS). Sự kết hợp của mỹ nhân hàng đầu showbiz Hàn cũng em út BTS được khán giả kỳ vọng.

Sáng 1/7, Osen đưa tin Han So Hee đã hoàn thành việc quay phim với tư cách là nhân vật chính trong MV solo của Jungkook (BTS). Nữ diễn viên trở lại Hàn Quốc ngày 22/6 sau khi ghi hình ở Los Angeles, Mỹ.

Đây là lần đầu nữ chính My name quay lại đóng MV sau 4 năm kể từ Greeting của Melomance năm 2019. Trước đó, Han So Hee đã xuất hiện trong các video ca nhạc như Tell me what to do của SHINee, Woman girl của Jung Yong Hwa và Let's stop it của Roy Kim.

Màn hợp tác giữa em út BTS và Han So Hee được “nhá hàng” từ trước khi người hâm mộ phát hiện hình ảnh do nhân viên của hai nghệ sĩ đăng tải đều cùng địa điểm.

Hôm 29/6, Big Hit Music thông báo Jungkook chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ solo thông qua ca khúc Seven phát hành lúc 11h ngày 14/7. “Đây là ca khúc mùa hè tràn đầy năng lượng mà chắc chắn sẽ cho các bạn thấy sự cuốn hút của Jungkook như thế nào. Chúng tôi hy vọng Seven đưa cuộc vui mùa hè của các bạn lên tầm cao mới” – công ty chia sẻ.

Theo chia sẻ của Jungkook, ca sĩ xác nhận Seven sẽ có MV, đồng thời album đang trong quá trình hoàn thiện và được phát hành sau khi quảng bá single mới.

Người hâm mộ ngóng chờ sự kết hợp giữa Han So Hee và Jungkook bởi hiếm khi thành viên BTS hợp tác cùng đồng nghiệp nữ.

Han So Hee sinh năm 1994, bắt đầu sự nghiệp khá muộn so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Cô bắt đầu với vai phụ trong bộ phim Reunited worlds, Money flower (2017), 100 Days my prince (2018) và Abyss (2019). Diễn viên bắt đầu nổi lên với vai “tiểu tam” trong Thế giới hôn nhân (2020), năng lực của Han So Hee được chú ý và tiếp tục có vai diễn tạo tiếng vang, điển hình là vai chính phim My name (2021) do Netflix sản xuất.