Showbiz 15/5: Đàm Vĩnh Hưng gây tranh luận

TPO - Việc Đàm Vĩnh Hưng loan tin được mời hát ở chương trình mừng sinh nhật Bác tại Long Xuyên khiến khán giả bức xúc.

Ngày 14/5, tài khoản Facebook ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng thông tin được mời biểu diễn trong sự kiện mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cụ thể tài khoản này viết: “Chính thức ký hợp đồng hát event quốc gia mừng sinh nhật Bác 19/5 tại quảng trường Tôn Đức Thắng - Long Xuyên”.

Tuy nhiên, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang trả lời báo chí rằng địa phương không mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do tỉnh tổ chức.

Hiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã xóa nội dung đăng tải trên và không đưa ra phản hồi về thông tin này. Trong khi khán giả bức xúc vì Đàm Vĩnh Hưng đưa tin sai sự thật và cho rằng anh cần lên tiếng giải thích.

Anh trai say hi tổ chức concert tại Mỹ

Ngày 15/5, trang fanpage chính thức của Anh trai say hi thông báo concert tiếp theo diễn ra ngày 26 và 27/7 tại Las Vegas, Mỹ.

“Tưởng thế nào, ai ngờ thế giới. Las Vegas ơi, Anh trai say hi xin chào”, đại diện chương trình Anh trai say hi cho hay.

Chỉ sau ít giờ, dòng trạng thái trên nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác kèm 6.000 bình luận. Số đông bày tỏ sự phấn khích khi sự kiện âm nhạc của Việt Nam vươn tầm thế giới. “Mỹ xong rồi quay lại Mỹ Đình mình làm lại một ngày tạnh ráo nha”, “Tưởng thế nào, hóa ra là thế giới luôn”, “Đi Mỹ thật hả, concert cuối ở Việt Nam nhưng còn tiếp ở Mỹ là thật”, “Tự hào quá”, “Đỉnh cao, ra thế giới luôn rồi”… là một số bình luận của khán giả.

Trước đó, một đơn vị tổ chức sự kiện tại Mỹ gây xôn xao khi thông báo Anh trai say hi tổ chức concert tại Las Vegas, Mỹ. Đơn vị này đính kèm thông báo địa điểm và thời điểm mở bán vé chính thức là ngày 15/5. Thời điểm đó, BTC Anh trai say hi chưa đưa ra phản hồi gì về thông tin này.

Tại Việt Nam, concert Anh trai say hi cuối cùng của mùa 1 diễn ra tối 10/5 tại Mỹ Đình. Theo tiết lộ của ê-kíp sản xuất, các anh trai chuẩn bị trở lại với chương trình thực tế mới mang tên Mùa hè rực rỡ. Ở video giới thiệu từ vài tháng trước, Mùa hè rực rỡ có sự tham gia của Negav, Dương Domic, RHYDER, Isaac và Quân A.P.