Shopee Mega Sale 11.11: Thúc đẩy tiêu dùng và đồng hành cùng nhà bán hàng tăng tốc cuối năm

Ngày 6/1, Shopee chính thức khởi động chương trình “Shopee Mega Sale 11.11”. Sự kiện năm nay không chỉ mang đến hàng loạt ưu đãi và trải nghiệm giải trí quy mô lớn, mà còn thể hiện định hướng của Shopee trong việc thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ nhà bán hàng tăng tốc kinh doanh và tối ưu vận hành trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm.

﻿ Chuỗi chương trình Shopee 11.11 kết hợp mua sắm và giải trí, gia tăng tương tác người dùng và tạo động lực tăng trưởng mùa cao điểm cuối năm.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, Shopee Mega Sale 11.11 là chiến dịch trọng điểm kích cầu tiêu dùng và tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Mục tiêu lâu dài của Shopee là trở thành nền tảng tiên phong trong việc kiến tạo chuỗi giá trị toàn diện cho tất cả các bên từ người dùng, nhà bán hàng đến các đối tác trong hệ sinh thái Shopee. Do đó, bên cạnh các ưu đãi quy mô lớn dành cho người mua, Shopee đồng thời triển khai nhiều giải pháp giúp nhà bán hàng vận hành chủ động, tối ưu nguồn lực để sẵn sàng tăng tốc trong mùa cao điểm.

Thúc đẩy mua sắm với chuỗi ưu đãi và giải trí đa dạng

Duy nhất trong ngày 11.11, Shopee tung Voucher Xtra giảm 20% lên đến 11 triệu đồng cho đơn hàng từ 20 triệu, áp dụng cho các sản phẩm gắn nhãn Voucher Xtra. Bên cạnh đó, ưu đãi phí vận chuyển cũng được áp dụng xuyên suốt chiến dịch, giúp người dùng tiết kiệm chi phí và tối ưu trải nghiệm mua sắm. Đáng chú ý, từ ngày 04.11 đến 11.11, người dùng có thể tham gia hoạt động mở hộp quà ngẫu nhiên trên nền tảng, với phần thưởng hấp dẫn gồm 111 điện thoại và hàng ngàn Shopee Xu. Hoạt động áp dụng cho tất cả tài khoản Shopee hợp lệ theo quy định của chương trình.

Ngoài ưu đãi, Shopee còn triển khai nhiều hoạt động kết hợp giải trí, góp phần tăng mức độ gắn kết và hứng thú mua sắm trên nền tảng.Từ ngày 01.11, người dùng có thể gặp gỡ “Gia Đình Haha” qua series phái sinh mới “Bữa Cơm Haha” phát sóng lúc 20h mỗi ngày trên Shopee Video, mang đến nội dung giải trí gần gũi, gắn kết người xem trên không gian số. Tiếp đó, đại tiệc âm nhạc kết hợp mua sắm “Sao Live Đỉnh Chóp” diễn ra lúc 20h ngày 10.11, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Karik, Anh Tú cùng host Neko Lê, trên sân khấu ứng dụng công nghệ trình diễn 6D Hologram, tạo nên trải nghiệm giải trí sống động ngay trên ứng dụng.

Hoạt động tương tác tiếp tục được đẩy mạnh vào ngày 11.11, show “Sao Thì Sao” khuấy động bởi Jun Phạm, Duy Khánh và khách mời Isaac mang đến cho khán giả những giờ phút thư giãn, bên cạnh các hoạt động tương tác và săn ưu đãi. Chưa dừng lại ở đó, chuỗi livestream Shopee Live sẽ tiếp tục sôi động với sự tham gia của Hoa hậu Ngọc Châu, HannahOlala, Sam, Tuấn Dương và Lucie… mang khán giả đến hành trình mua sắm gắn liền với giải trí phong phú và đa dạng.

Không khí chiến dịch Shopee Mega Sale 11.11 lan tỏa toàn nền tảng.

Hỗ trợ quản lý kinh doanh cho người bán, tạo sức bật tăng trưởng

Trong khuôn khổ 11.11 và mùa mua sắm cao điểm cuối năm, Shopee tăng cường triển khai các giải pháp giúp nhà bán hàng quản lý kinh doanh chủ động, thuận tiện, đồng thời tiết kiệm nhân lực và chi phí vận hành.

Từ tháng 10/2025, Shopee đã thử nghiệm ứng dụng “Kênh Người Bán”, nền tảng quản lý riêng biệt và vận hành độc lập với ứng dụng Shopee. Ứng dụng được phát triển giúp nhà bán hàng chủ động kiểm soát toàn bộ hoạt động, từ quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng đến theo dõi hiệu quả vận hành. Về lâu dài, ứng dụng Shopee sẽ hoạt động như nền tảng dành riêng cho người mua, trong khi “Kênh Người Bán” trở thành trung tâm quản lý kinh doanh toàn diện cho cộng đồng nhà bán hàng.

Ảnh - Ứng dụng “Kênh Người Bán” giúp nhà bán quản lý hoạt động quản lý kinh doanh trong một giao diện.

Song song, Shopee tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc hỗ trợ nhà bán hàng nâng cao hiệu quả tiếp thị và khả năng hiển thị sản phẩm trên nền tảng. Bộ công cụ AI bao gồm AI Image – tự động tối ưu hình ảnh sản phẩm, và AICG Video – cho phép tạo hình ảnh sản phẩm bằng AI trực tiếp trên Shopee Video. Nhờ đó, người bán có thể đơn giản hóa quy trình sáng tạo nội dung, cải thiện chất lượng trình bày sản phẩm và tiếp cận người mua một cách trực quan, hấp dẫn hơn.

Shopee cũng duy trì chuỗi hội thảo và khóa tập huấn trực tuyến hỗ trợ nhà bán hàng tối ưu vận hành và cập nhật quy định mới từ cơ quan quản lý. Tại đây, người bán được tiếp cận kiến thức thực tiễn và giải đáp trực tiếp về các dịch vụ hỗ trợ tối ưu trải nghiệm người mua. Đồng thời, họ được nâng cao kỹ năng vận hành Shopee Live và Shopee Video để gia tăng doanh thu trong giai đoạn cao điểm.

Những nỗ lực này giúp cộng đồng nhà bán hàng khai thác hiệu quả công cụ công nghệ, tăng năng suất hoạt động và tạo đà tăng tốc trong mùa mua sắm sôi động nhất năm, trên nền tảng Shopee.