Sau vụ 2 bé gái bán kẹo bị dẫn dụ, Chủ tịch TPHCM yêu cầu đảm bảo an ninh tuyệt đối cho quận 1

TPO - Ông Phan Văn Mãi nêu rõ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối cho quận 1 với tư cách trung tâm thành phố. Các cơ quan phải nhận diện được những diễn biến mới, diễn biến khó lường, phải hình thành những cơ chế phản ứng nhanh để kịp thời xử lý trước các tình huống phát sinh xảy ra.

Sáng 9/4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã nêu vụ bắt cóc hai cháu bé vừa diễn ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), từ đó yêu cầu phải có các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho quận 1, với tư cách là trung tâm thành phố.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối cho quận 1", ông Phan Văn Mãi nói, đồng thời yêu cầu các cơ quan phải nhận diện được những diễn biến mới, diễn biến khó lường, phải hình thành những cơ chế phản ứng nhanh để kịp thời xử lý trước các tình huống phát sinh xảy ra. Khi có những diễn biến khó lường không thể dự báo được hết thì phải chuyển sang phản ứng, xử lý nhanh, có hiệu quả.

Theo ông Phan Văn Mãi, điều này không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, quân sự, mà cần sự kết hợp, phối hợp đồng bộ của các lực lượng và thậm chí phải phát huy công nghệ, phương tiện để phục vụ công tác này. Ngoài ra, phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, phát huy công nghệ, phương tiện phục vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, chiều ngày 6/4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận thông tin từ chị Nguyễn Thị C. (27 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7) về việc chị bị thất lạc hai con ruột là cháu M. (7 tuổi) và cháu L. (3 tuổi) tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ từ tối ngày 3/4.

Ngay sau đó, Công an quận 1 đã phối hợp Công an phường Bến Nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu, tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn quận 1. Lực lượng phối hợp thuộc Công an TPHCM với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ phối hợp tìm kiếm đã kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều tổ công tác đã được triển khai để xác minh thông tin, truy tìm tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan.

Đến sáng 8/4, hai cháu bé được tìm thấy sau 42 giờ mất tích. Công an cũng đã truy xét và bắt giữ người phụ nữ dẫn dụ hai cháu bé.

Gần 757.000 lượt khách nước ngoài đến lưu trú, hoạt động



Báo cáo trước đó tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1 cho biết, trong quý I đã ghi nhận gần 757.000 lượt khách nước ngoài đến lưu trú, hoạt động trên địa bàn quận.

Đáng chú ý, gần đây tình hình người nước ngoài lưu trú trên địa bàn quận có nhiều diễn biến phức tạp, mặc dù đến để du lịch, học tập nhưng cũng có nhiều trường hợp liên quan đến các hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma túy.

Cũng theo ông Phước, Công an quận phối hợp Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA08) Công an TPHCM đã xử lý 9 trường hợp người nước ngoài vi phạm về tạm trú, 6 trường hợp gây mất an ninh trật tự và 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, 3 trường hợp quá hạn tạm trú, sử dụng trái phép chất ma túy…

Thông tin về tình hình tội phạm về trật tự xã hội, Thượng tá Phước cho biết trong quý I ghi nhận 53 vụ tội phạm, giảm so với cùng kỳ 26 vụ; đã điều tra, khám phá 45 vụ, bắt và xử lý 83 đối tượng. Trong số này, tình hình tội phạm về trộm cắp tài sản là 9/53 vụ. Các đối tượng hoạt động theo từng nhóm nhỏ, điều khiển xe mô tô và phân công vai trò cụ thể từng đối tượng.

Văn minh và tạo sinh kế cho người dân Liên quan đến vấn đề quản lý đô thị và đề án tiếp nhận và quản lý, khai thác khu trung tâm, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết hiện quận còn có thêm dự án sửa chữa chợ và chỉnh trang khu vực trước chợ Bến Thành. Về việc này, ông đề nghị quận 1 cần chọn ra địa bàn, điểm trọng tâm để tập trung triển khai gắn với khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở một số địa bàn, gắn với đảm bảo an ninh trật tự. “Chúng ta làm sao tổ chức cho được lực lượng tham gia bán hàng rong có trật tự. Muốn vậy, cần tạo điều kiện, tập huấn, hướng dẫn cho họ nhằm tạo nên một hoạt động như một phần của đời sống đô thị ở khu vực này. Để rồi người nước ngoài hoặc người ngoài thành phố đến cũng muốn trải nghiệm”, ông Mãi lưu ý và đề nghị địa phương phải tập trung, phải quản lý được nhằm mang lại sự văn minh và đạt được mục tiêu là sinh kế cho người dân.